Транспортировка контейнеров по Горьковской железнодорожной линии за два месяца 2025 года увеличилась на 9,9%

10:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по февраль 2025 года на территории Горьковской железнодорожной сети было перевезено приблизительно 31 тысяча груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений. Это на 9,9% больше, чем в тот же период предыдущего года.

В частности, в рамках внутренних перевозок было отправлено 15 тысяч ДФЭ, что на 6,9% больше.

Общее количество перевезенных груженых контейнеров увеличилось на 18,7% и достигло отметки в 19,9 тысячи ДФЭ (с общим весом 329 тысяч тонн, что на 9,4% больше), включая: