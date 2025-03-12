Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров по Горьковской железнодорожной линии за два месяца 2025 года увеличилась на 9,9%

2025-03-12 10:18
В период с января по февраль 2025 года на территории Горьковской железнодорожной сети было перевезено приблизительно 31 тысяча груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений. Это на 9,9% больше, чем в тот же период предыдущего года.

В частности, в рамках внутренних перевозок было отправлено 15 тысяч ДФЭ, что на 6,9% больше.

Общее количество перевезенных груженых контейнеров увеличилось на 18,7% и достигло отметки в 19,9 тысячи ДФЭ (с общим весом 329 тысяч тонн, что на 9,4% больше), включая:

  • лесоматериалы – 7,45 тыс. ДФЭ (+33,3% по сравнению с 2024 годом);
  • химические вещества и сода – 5,2 тыс. ДФЭ (-6,6%);
  • бумага – 3,2 тыс. ДФЭ (+13,4%), – как сообщили в пресс-службе ГЖД.
