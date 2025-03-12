Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров по Дальневосточной железной дороге в период с января по февраль текущего года увеличилась на 12,6%

2025-03-12 09:24
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых двух месяцев 2025 года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 227,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений. Это на 12,6% больше, чем за тот же период в 2024 году.

При этом количество отправленных в импортном направлении контейнеров составило около 181 тыс. ДФЭ, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом.

Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, увеличилось на 13,9% и достигло 213,1 тыс. ДФЭ. Это эквивалентно перевозке более 2,4 млн тонн грузов. В частности:

  • автомобили и комплектующие – 36 тыс. ДФЭ (увеличение в 1,3 раза по сравнению с январем – февралем 2024 года);
  • химикаты и сода – 35,7 тыс. ДФЭ (+19,9%);
  • машины, станки, двигатели – 34,6 тыс. ДФЭ (+14,4%);
  • метизы – 30,7 тыс. ДФЭ (+18,5%);
  • промышленные товары народного потребления – 30,6 тыс. ДФЭ (+19,2%);
  • прочие и сборные грузы – 12,5 тыс. ДФЭ (-25,7%);
  • бумага – 5,7 тыс. ДФЭ (увеличение в 4,7 раза);
  • другие продовольственные товары – 4,9 тыс. ДФЭ (увеличение в 4,9 раза), – отметили в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД.
