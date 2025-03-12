Транспортировка контейнеров по Дальневосточной железной дороге в период с января по февраль текущего года увеличилась на 12,6%

09:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых двух месяцев 2025 года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 227,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений. Это на 12,6% больше, чем за тот же период в 2024 году.

При этом количество отправленных в импортном направлении контейнеров составило около 181 тыс. ДФЭ, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом.

Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, увеличилось на 13,9% и достигло 213,1 тыс. ДФЭ. Это эквивалентно перевозке более 2,4 млн тонн грузов. В частности: