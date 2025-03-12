Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Специфическое помещение для пассажиров с ограниченными возможностями было впервые открыто на вокзале станции Енисей, расположенной на Красноярской железнодорожной линии.

2025-03-12 09:15
В городе Красноярске было открыто первое в КрасЖД помещение для ожидания Центра поддержки мобильности (ЦПМ) ОАО «РЖД», предназначенное для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Это помещение расположено на вокзале станции Енисей, которая является самой крупной по количеству пассажиров остановкой электричек в Красноярске. Отсюда ежедневно отправляются около 700 пассажиров по городским маршрутам, включая туристический маршрут до Дивногорска.

Помещение для ожидания ЦПМ находится прямо у входа в здание. Здесь предусмотрены места для людей с нарушениями слуха и зрения, путешествующих с собаками-проводниками. Для людей, передвигающихся на электрических креслах-колясках, установлены зарядные устройства.

Для удобства пассажиров с ограниченной мобильностью помещение оснащено тактильно-сенсорным информационным видеотерминалом, информационными пиктограммами, индукционной петлей (для людей с нарушениями слуха) и кнопкой вызова персонала вокзала, который при необходимости окажет помощь.

Стоит отметить, что выбор станции Енисей для размещения такого специализированного помещения не случаен — она находится в непосредственной близости от Центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению и Красноярской областной организации «Всероссийское общество слепых».

На вокзале также можно воспользоваться другими услугами Центра поддержки мобильности ОАО «РЖД», такими как помощь при передвижении по территории вокзала или при посадке и высадке из вагона.

К концу года КрасЖД планирует открыть еще одно специализированное помещение для ожидания Центра поддержки мобильности ОАО «РЖД» на главном вокзале станции Красноярск, сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

