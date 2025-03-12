В период с января по февраль 2025 года на Забайкальской железнодорожной линии объем транспортировки автомобилей, станков и моторов в контейнерах увеличился на 7,5%

Транспортировка автомобилей, оборудования и моторов в контейнерах по Забайкальской железнодорожной магистрали продолжает увеличиваться: в период с января по февраль 2025 года было доставлено 6,8 тыс. ДФЭ (TEU) такого рода грузов, что на 7,5% превышает показатели за первые два месяца предыдущего года.
В общей сложности за январь – февраль на ЗабЖД во всех формах транспортировки было доставлено около 36,3 тыс. ДФЭ (TEU) пустых и загруженных контейнеров, что на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, включая 4,7 тыс. ДФЭ (-9,7%) в рамках внутренних перевозок.
Транспортировка загруженных контейнеров во всех формах транспортировки в январе – феврале составила 33 тыс. ДФЭ (более 353,1 тыс. тонн грузов, -5,3%), включая:
В первые два месяца 2025 года наблюдался стабильный рост перевозок в контейнерах следующих категорий грузов:
Служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД отметила, что железнодорожные перевозки остаются востребованным видом доставки грузов, несмотря на снижение объемов в отдельных категориях.