В период с января по февраль 2025 года на Забайкальской железнодорожной линии объем транспортировки автомобилей, станков и моторов в контейнерах увеличился на 7,5%

2025-03-12 09:07
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Транспортировка автомобилей, оборудования и моторов в контейнерах по Забайкальской железнодорожной магистрали продолжает увеличиваться: в период с января по февраль 2025 года было доставлено 6,8 тыс. ДФЭ (TEU) такого рода грузов, что на 7,5% превышает показатели за первые два месяца предыдущего года.

В общей сложности за январь – февраль на ЗабЖД во всех формах транспортировки было доставлено около 36,3 тыс. ДФЭ (TEU) пустых и загруженных контейнеров, что на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, включая 4,7 тыс. ДФЭ (-9,7%) в рамках внутренних перевозок.

Транспортировка загруженных контейнеров во всех формах транспортировки в январе – феврале составила 33 тыс. ДФЭ (более 353,1 тыс. тонн грузов, -5,3%), включая:

  • метизы – 6,6 тыс. ДФЭ (-17,4%);
  • потребительские промышленные товары – 6,6 тыс. ДФЭ (-17,8%);
  • химические вещества и сода – 4,5 тыс. ДФЭ (-9,5%);
  • автомобили и запчасти – 2 тыс. ДФЭ (-49,9%).

В первые два месяца 2025 года наблюдался стабильный рост перевозок в контейнерах следующих категорий грузов:

  • бумага – 1,5 тыс. ДФЭ (+29,4%);
  • цветные металлы – 586 ДФЭ (+8,4%);
  • черные металлы – 542 ДФЭ (+41,1%);
  • строительные материалы – 330 ДФЭ (+42,9%).

Служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД отметила, что железнодорожные перевозки остаются востребованным видом доставки грузов, несмотря на снижение объемов в отдельных категориях.

