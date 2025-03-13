Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Марафон безопасности» для учащихся начался на Горьковской железнодорожной линии в Кирове.

2025-03-13 16:33
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Железнодорожные работники Кирова инициировали новую кампанию для учащихся под названием «Марафон безопасности» перед началом весенних школьных каникул.

Специалисты железной дороги проведут с учениками местных учебных заведений:

  • Ознакомление с правилами безопасного поведения на транспортных объектах, включая вокзалы, станции и поезда.
  • Теоретические и практические занятия по безопасности рядом с объектами электроснабжения.

Первыми в «Марафоне безопасности» приняли участие:

  • Ученики седьмых классов из школы № 30. Работники железной дороги показали детям обучающие видео, провели викторину и раздали информационные брошюры.
  • Следующими эстафету примут ученики седьмых классов из школы № 59.

Целью мероприятия является:

  • Повышение уровня знаний детей и подростков о безопасности на объектах железнодорожного транспорта.
  • Предотвращение транспортных инцидентов.
  • Предупреждение действий, которые могут угрожать безопасности движения поездов.

Горьковская железная дорога уделяет особое внимание:

  • Предотвращению несчастных случаев и обучению детей безопасному поведению на железной дороге.
  • В течение учебного года и каникул сотрудники ГЖД проводят профилактические занятия в учебных и оздоровительных учреждениях, а также организуют экскурсии на предприятия ОАО «РЖД».

Напоминаем:

  • Железная дорога – это зона повышенной опасности. Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.
