«Марафон безопасности» для учащихся начался на Горьковской железнодорожной линии в Кирове.

Железнодорожные работники Кирова инициировали новую кампанию для учащихся под названием «Марафон безопасности» перед началом весенних школьных каникул.

Специалисты железной дороги проведут с учениками местных учебных заведений:

Ознакомление с правилами безопасного поведения на транспортных объектах, включая вокзалы, станции и поезда.

Теоретические и практические занятия по безопасности рядом с объектами электроснабжения.

Первыми в «Марафоне безопасности» приняли участие:

Ученики седьмых классов из школы № 30. Работники железной дороги показали детям обучающие видео, провели викторину и раздали информационные брошюры.

Следующими эстафету примут ученики седьмых классов из школы № 59.

Целью мероприятия является:

Повышение уровня знаний детей и подростков о безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

Предотвращение транспортных инцидентов.

Предупреждение действий, которые могут угрожать безопасности движения поездов.

Горьковская железная дорога уделяет особое внимание:

Предотвращению несчастных случаев и обучению детей безопасному поведению на железной дороге.

В течение учебного года и каникул сотрудники ГЖД проводят профилактические занятия в учебных и оздоровительных учреждениях, а также организуют экскурсии на предприятия ОАО «РЖД».

