«Марафон безопасности» для учащихся начался на Горьковской железнодорожной линии в Кирове.
2025-03-1316:33
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
Железнодорожные работники Кирова инициировали новую кампанию для учащихся под названием «Марафон безопасности» перед началом весенних школьных каникул.
Специалисты железной дороги проведут с учениками местных учебных заведений:
Ознакомление с правилами безопасного поведения на транспортных объектах, включая вокзалы, станции и поезда.
Теоретические и практические занятия по безопасности рядом с объектами электроснабжения.
Первыми в «Марафоне безопасности» приняли участие:
Ученики седьмых классов из школы № 30. Работники железной дороги показали детям обучающие видео, провели викторину и раздали информационные брошюры.
Следующими эстафету примут ученики седьмых классов из школы № 59.
Целью мероприятия является:
Повышение уровня знаний детей и подростков о безопасности на объектах железнодорожного транспорта.
Предотвращение транспортных инцидентов.
Предупреждение действий, которые могут угрожать безопасности движения поездов.
Горьковская железная дорога уделяет особое внимание:
Предотвращению несчастных случаев и обучению детей безопасному поведению на железной дороге.
В течение учебного года и каникул сотрудники ГЖД проводят профилактические занятия в учебных и оздоровительных учреждениях, а также организуют экскурсии на предприятия ОАО «РЖД».
Напоминаем:
Железная дорога – это зона повышенной опасности. Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.