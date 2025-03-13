На станции Придача вступил в строй эффективный грузоподъемник для контейнеров.

16:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Специализированный контейнерный погрузчик-ричстакер начал функционирование на станции Придача в Воронеже. Этот мобильный аппарат способен:

Перемещать крупнотоннажные контейнеры (до 45 тонн) от склада к платформе.

Работать в любых погодных условиях и в двух направлениях.

Не иметь ограничений по типам и весу контейнеров.

Ричстакер способен:

Погрузить до 70 контейнеров за сутки, что в три раза быстрее, чем при использовании обычного козлового крана.

Благодаря новому погрузчику, железнодорожники смогут:

Сформировать до 5 длинносоставных контейнерных поездов в месяц. Каждый из таких поездов может вместить 130 контейнеров и имеет длину 1 км.

Сотрудники терминала станции Придача намерены: