На станции Придача вступил в строй эффективный грузоподъемник для контейнеров.

2025-03-13 16:10
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Специализированный контейнерный погрузчик-ричстакер начал функционирование на станции Придача в Воронеже. Этот мобильный аппарат способен:

  • Перемещать крупнотоннажные контейнеры (до 45 тонн) от склада к платформе.
  • Работать в любых погодных условиях и в двух направлениях.
  • Не иметь ограничений по типам и весу контейнеров.

Ричстакер способен:

  • Погрузить до 70 контейнеров за сутки, что в три раза быстрее, чем при использовании обычного козлового крана.

Благодаря новому погрузчику, железнодорожники смогут:

  • Сформировать до 5 длинносоставных контейнерных поездов в месяц. Каждый из таких поездов может вместить 130 контейнеров и имеет длину 1 км.

Сотрудники терминала станции Придача намерены:

  • Загружать на платформы до 10 тыс. контейнеров в год, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.
