В течение первых двух месяцев этого года количество пострадавших людей на Горьковском шоссе уменьшилось на одну треть.

15:26

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-феврале 2025 года на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской магистрали было зафиксировано на треть меньше случаев травматизма граждан, чем в тот же период предыдущего года. Всего за два месяца из-за собственной неосторожности получили травмы 11 человек.

Основные факторы происшествий:

Переход через железнодорожные пути перед приближающимся поездом.

Травмирование электрическим током.

Сотрудники Горьковской магистрали регулярно проводят мероприятия по предотвращению травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. В числе таких мероприятий:

Совместные рейды с правоохранительными органами.

Информационные встречи в образовательных учреждениях.

Этот подход позволяет:

Проводить более детальные и целевые беседы с пассажирами.

Акцентировать внимание на важности соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре.

Ответить на все вопросы.

Особое внимание уделяется пассажирам с детьми.

Железнодорожный транспорт – это зона повышенной опасности. Мы призываем граждан быть бдительными в зоне движения поездов, соблюдать правила личной безопасности, отказаться от использования мобильных телефонов и других гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, - сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.