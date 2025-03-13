В течение первых двух месяцев этого года количество пострадавших людей на Горьковском шоссе уменьшилось на одну треть.

В январе-феврале 2025 года на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской магистрали было зафиксировано на треть меньше случаев травматизма граждан, чем в тот же период предыдущего года. Всего за два месяца из-за собственной неосторожности получили травмы 11 человек.
Основные факторы происшествий:
Сотрудники Горьковской магистрали регулярно проводят мероприятия по предотвращению травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. В числе таких мероприятий:
Этот подход позволяет:
Особое внимание уделяется пассажирам с детьми.
Железнодорожный транспорт – это зона повышенной опасности. Мы призываем граждан быть бдительными в зоне движения поездов, соблюдать правила личной безопасности, отказаться от использования мобильных телефонов и других гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, - сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.