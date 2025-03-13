В Красноярске состоялось детское профилактическое мероприятие под названием «Экскурсия по станциям безопасности»

Красноярская железная дорога провела профилактическое мероприятие «Путешествие по станциям безопасности»

Перед началом весенних каникул Красноярская железная дорога организовала детское профилактическое мероприятие «Путешествие по станциям безопасности». Участниками стали школьники из Красноярска, чьи учебные заведения расположены вблизи железнодорожной магистрали.

Основная цель акции – напомнить детям о правилах безопасного поведения на железной дороге, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Как проходило мероприятие

Железнодорожники пригласили учащихся на увлекательное путешествие по железнодорожным путям Красноярска.

Перед началом поездки школьникам представили современный электропоезд ЭП3Д. Машинисты выступили в роли гидов и рассказали:

как правильно вести себя на платформе;

как безопасно заходить в вагон и выходить из него;

как пользоваться наземными пешеходными переходами, виадуками и ориентироваться по ограничительным линиям на платформах.

После знакомства с большой электричкой дети пересели на «маленькую» пассажирскую мотрису (специальный самоходный вагон) и отправились в поездку по правобережью Красноярска. Во время путешествия школьникам объяснили:

почему нельзя переходить пути перед приближающимся поездом;

чем опасны наушники при пересечении железной дороги;

почему смертельно опасно забираться на вагоны и опоры контактной сети.

Статистика и призыв к взрослым

Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, уровень детского травматизма на КрасЖД остается высоким:

2023 год – 4 случая травм, из них 3 – со смертельным исходом;

2024 год – 3 случая, 2 – со смертельным исходом.

Красноярская железная дорога призывает родителей и учителей регулярно проводить разъяснительные беседы о правилах безопасности на железной дороге. Взрослые также должны строго соблюдать эти правила, подавая детям положительный пример, отметили в службе корпоративных коммуникаций КрасЖД.