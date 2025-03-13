В Красноярске состоялось детское профилактическое мероприятие под названием «Экскурсия по станциям безопасности»

Перед началом весенних каникул Красноярская железная дорога организовала детское профилактическое мероприятие «Путешествие по станциям безопасности». Участниками стали школьники из Красноярска, чьи учебные заведения расположены вблизи железнодорожной магистрали.
Основная цель акции – напомнить детям о правилах безопасного поведения на железной дороге, чтобы предотвратить несчастные случаи.
Железнодорожники пригласили учащихся на увлекательное путешествие по железнодорожным путям Красноярска.
Перед началом поездки школьникам представили современный электропоезд ЭП3Д. Машинисты выступили в роли гидов и рассказали:
После знакомства с большой электричкой дети пересели на «маленькую» пассажирскую мотрису (специальный самоходный вагон) и отправились в поездку по правобережью Красноярска. Во время путешествия школьникам объяснили:
Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, уровень детского травматизма на КрасЖД остается высоким:
Красноярская железная дорога призывает родителей и учителей регулярно проводить разъяснительные беседы о правилах безопасности на железной дороге. Взрослые также должны строго соблюдать эти правила, подавая детям положительный пример, отметили в службе корпоративных коммуникаций КрасЖД.