Изменения в графике движения пригородных поездов по четырем маршрутам Московской железнодорожной сети ожидаются с 15 марта 2025 года, что связано с модернизацией инфраструктуры.

2025-03-13 10:55
Изменения в расписании пригородных поездов Московской железной дороги с 15 марта 2025 года

С 15 марта 2025 года изменится график движения ряда пригородных поездов, следующих по Белорусскому, Савёловскому, Горьковскому и Казанскому направлениям Московской железной дороги, включая МЦД-1 и МЦД-4.

Причина изменений – проведение работ по модернизации инфраструктуры на станциях Можайск, Катуар, Фрязево, Куровская и участках Кривандино – Черусти, Фрязево – Павловский Посад.

Основные изменения в расписании

Белорусское направление
17–21 марта 2025 года, с 13:15 до 15:25
Станция Можайск – модернизация энергетической инфраструктуры

  • Некоторые поезда будут следовать по сокращенному маршруту.
  • У ряда электричек изменится время отправления и прибытия.
  • Несколько поездов временно исключены из графика.

Савёловское направление
16 марта 2025 года, с 09:05 до 19:05
Станция Катуар – замена стрелочного перевода

  • Изменение времени отправления и прибытия электричек.
  • Корректировка количества остановок.
  • Некоторые поезда будут следовать по сокращенному маршруту до или от Лобни.

Горьковское направление
15 марта 00:20 – 17 марта 00:20
22–24 и 29–30 марта 2025 года (те же часы)
Станция Фрязево и участок Фрязево – Павловский Посад – капитальный ремонт 1 пути

  • Изменение времени отправления и прибытия поездов.
  • Корректировка количества остановок.
  • Временное исключение нескольких электричек из расписания.

Казанское направление
17 марта 2025 года, с 09:40 до 13:00
Участок Кривандино – Черусти – инфраструктурные работы

  • Временное закрытие 1 главного пути.
  • Изменение времени отправления и прибытия электричек.
  • Несколько поездов будут следовать по сокращенному маршруту.

26 марта 2025 года, с 09:20 до 14:20
Станция Куровская – замена стрелочного перевода

  • Два пригородных поезда будут следовать по сокращенному маршруту.
  • У ряда электричек изменится время отправления и прибытия.

Где узнать актуальное расписание

Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Московская железная дорога призывает пассажиров заранее ознакомиться с изменениями и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

