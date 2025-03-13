Изменения в графике движения пригородных поездов по четырем маршрутам Московской железнодорожной сети ожидаются с 15 марта 2025 года, что связано с модернизацией инфраструктуры.

10:55

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Изменения в расписании пригородных поездов Московской железной дороги с 15 марта 2025 года

С 15 марта 2025 года изменится график движения ряда пригородных поездов, следующих по Белорусскому, Савёловскому, Горьковскому и Казанскому направлениям Московской железной дороги, включая МЦД-1 и МЦД-4.

Причина изменений – проведение работ по модернизации инфраструктуры на станциях Можайск, Катуар, Фрязево, Куровская и участках Кривандино – Черусти, Фрязево – Павловский Посад.

Основные изменения в расписании

Белорусское направление

17–21 марта 2025 года, с 13:15 до 15:25

Станция Можайск – модернизация энергетической инфраструктуры

Некоторые поезда будут следовать по сокращенному маршруту.

У ряда электричек изменится время отправления и прибытия.

Несколько поездов временно исключены из графика.

Савёловское направление

16 марта 2025 года, с 09:05 до 19:05

Станция Катуар – замена стрелочного перевода

Изменение времени отправления и прибытия электричек.

Корректировка количества остановок.

Некоторые поезда будут следовать по сокращенному маршруту до или от Лобни.

Горьковское направление

15 марта 00:20 – 17 марта 00:20

22–24 и 29–30 марта 2025 года (те же часы)

Станция Фрязево и участок Фрязево – Павловский Посад – капитальный ремонт 1 пути

Изменение времени отправления и прибытия поездов.

Корректировка количества остановок.

Временное исключение нескольких электричек из расписания.

Казанское направление

17 марта 2025 года, с 09:40 до 13:00

Участок Кривандино – Черусти – инфраструктурные работы

Временное закрытие 1 главного пути.

Изменение времени отправления и прибытия электричек.

Несколько поездов будут следовать по сокращенному маршруту.

26 марта 2025 года, с 09:20 до 14:20

Станция Куровская – замена стрелочного перевода

Два пригородных поезда будут следовать по сокращенному маршруту.

У ряда электричек изменится время отправления и прибытия.

Где узнать актуальное расписание

Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Московская железная дорога призывает пассажиров заранее ознакомиться с изменениями и отнестись с пониманием к временным неудобствам.