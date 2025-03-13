Изменения в графике движения пригородных поездов по четырем маршрутам Московской железнодорожной сети ожидаются с 15 марта 2025 года, что связано с модернизацией инфраструктуры.

С 15 марта 2025 года изменится график движения ряда пригородных поездов, следующих по Белорусскому, Савёловскому, Горьковскому и Казанскому направлениям Московской железной дороги, включая МЦД-1 и МЦД-4.
Причина изменений – проведение работ по модернизации инфраструктуры на станциях Можайск, Катуар, Фрязево, Куровская и участках Кривандино – Черусти, Фрязево – Павловский Посад.
Белорусское направление
17–21 марта 2025 года, с 13:15 до 15:25
Станция Можайск – модернизация энергетической инфраструктуры
Савёловское направление
16 марта 2025 года, с 09:05 до 19:05
Станция Катуар – замена стрелочного перевода
Горьковское направление
15 марта 00:20 – 17 марта 00:20
22–24 и 29–30 марта 2025 года (те же часы)
Станция Фрязево и участок Фрязево – Павловский Посад – капитальный ремонт 1 пути
Казанское направление
17 марта 2025 года, с 09:40 до 13:00
Участок Кривандино – Черусти – инфраструктурные работы
26 марта 2025 года, с 09:20 до 14:20
Станция Куровская – замена стрелочного перевода
Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Московская железная дорога призывает пассажиров заранее ознакомиться с изменениями и отнестись с пониманием к временным неудобствам.