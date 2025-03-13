Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С момента начала года на перекрестке железной дороги Южно-Уральской ветки было зарегистрировано два аварийных инцидента.

2025-03-13 10:47
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Водители нарушают ПДД на переездах Южно-Уральской железной дороги

С начала 2025 года на переездах Южно-Уральской железной дороги зафиксировано два ДТП, причиной которых стали нарушения водителями правил дорожного движения.

Детали аварий

Оба инцидента произошли в Оренбургской области на участке между Дубиновкой и Кувандыком. Водители проигнорировали световые и звуковые сигналы на железнодорожном переезде, выехали на рельсы и столкнулись с грузовыми поездами.

Нарушения на железнодорожных переездах

За первые два месяца 2025 года дежурные по переездам зафиксировали 32 нарушения ПДД со стороны автомобилистов. Все случаи были переданы в ГИБДД.

Правила безопасности на переездах

Железнодорожный транспорт имеет преимущество перед другими участниками движения. Категорически запрещено:

  • Въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме;
  • Игнорировать запрещающий сигнал светофора или сигнал дежурного по переезду;
  • Выезжать на переезд при приближении поезда;
  • Останавливаться на рельсах из-за пробки.

В пресс-службе ЮУЖД напомнили, что соблюдение этих правил позволяет избежать аварий и сохранить жизни участников движения.

