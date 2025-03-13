В 2024 году Дальневосточная железная дорога получила свыше 2 тысяч новых устройств и аппаратуры для работы на путях.

Дальневосточная железная дорога получила более 2 тыс. единиц новой техники в 2024 году
В 2024 году предприятия Дальневосточной железнодорожной магистрали получили свыше 2 тысяч единиц новой техники и оборудования для ремонта и обслуживания железнодорожных путей.
Среди поступившего оборудования:
Помимо этого, было поставлено более 1,9 тыс. устройств малой механизации, включая:
Все новые машины и инструменты адаптированы для эксплуатации в сложных климатических условиях Дальнего Востока.
Благодаря модернизации парка техники повысится качество обслуживания и ремонта путей, что, в свою очередь, обеспечит более высокую безопасность движения поездов, подчеркнули в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД.