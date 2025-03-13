Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году Дальневосточная железная дорога получила свыше 2 тысяч новых устройств и аппаратуры для работы на путях.

2025-03-13 10:42
Дальневосточная железная дорога получила более 2 тыс. единиц новой техники в 2024 году

В 2024 году предприятия Дальневосточной железнодорожной магистрали получили свыше 2 тысяч единиц новой техники и оборудования для ремонта и обслуживания железнодорожных путей.

Какую технику получили железнодорожники?

Среди поступившего оборудования:

  • Специализированные железнодорожные машины и комплексы;
  • Автомобили УАЗ и «Урал» для транспортировки персонала;
  • 10 бульдозеров и экскаваторов различной мощности;
  • Козловые и передвижные краны, в том числе модели на железнодорожном ходу.

Помимо этого, было поставлено более 1,9 тыс. устройств малой механизации, включая:

  • Гидравлические домкраты;
  • Рельсорезные станки;
  • Автономные шурупогаечные ключи и другое оборудование.

Все новые машины и инструменты адаптированы для эксплуатации в сложных климатических условиях Дальнего Востока.

Как это повлияет на железную дорогу?

Благодаря модернизации парка техники повысится качество обслуживания и ремонта путей, что, в свою очередь, обеспечит более высокую безопасность движения поездов, подчеркнули в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД.

