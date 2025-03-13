С января текущего года, благодаря службе по возврату утерянных вещей, пассажиры поездов Урала смогли получить обратно 750 потерянных предметов.

Сервис «Поиск забытых вещей» от РЖД отмечает шестилетие
В марте 2025 года сервис «Поиск забытых вещей» от РЖД, помогающий пассажирам возвращать утерянные в поездах дальнего следования предметы, отметил свой шестилетний юбилей. За это время более 20 тысяч забытых вещей были найдены и возвращены владельцам благодаря работе Уральского филиала АО «ФПК».
Только за первые два месяца 2025 года пассажиры Свердловской железной дороги (СвЖД) смогли вернуть 750 своих утерянных вещей с помощью этого сервиса.
Наиболее распространенные забытые вещи в поездах — это:
В разные сезоны пассажиры теряют особые предметы:
Однако проводники находят и весьма необычные вещи. Среди них — электроплита на две конфорки, гироскутер, сварочная маска, мешок с рассадой, самовар, страусиное перо и радионяня.
Если пассажир забыл что-то в вагоне, он может подать заявку через официальный сайт РЖД:
После отправки заявки система проверяет ее на совпадение с базой данных найденных вещей. Если предмет обнаружен, пассажиру предложат его опознать по фотографии. Ответ будет отправлен на электронную почту, указанную в заявке.
Важно помнить, что поиск забытых вещей возможен в течение 30 дней с даты поездки, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.