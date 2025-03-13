Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января текущего года, благодаря службе по возврату утерянных вещей, пассажиры поездов Урала смогли получить обратно 750 потерянных предметов.

2025-03-13 09:23
Сервис «Поиск забытых вещей» от РЖД отмечает шестилетие

В марте 2025 года сервис «Поиск забытых вещей» от РЖД, помогающий пассажирам возвращать утерянные в поездах дальнего следования предметы, отметил свой шестилетний юбилей. За это время более 20 тысяч забытых вещей были найдены и возвращены владельцам благодаря работе Уральского филиала АО «ФПК».

Только за первые два месяца 2025 года пассажиры Свердловской железной дороги (СвЖД) смогли вернуть 750 своих утерянных вещей с помощью этого сервиса.

Что чаще всего забывают в поездах?

Наиболее распространенные забытые вещи в поездах — это:

  • Одежда (куртки, шапки, шарфы и перчатки);
  • Электронные устройства (телефоны, планшеты, наушники) и зарядные устройства;
  • Документы (паспорта, билеты, водительские удостоверения);
  • Детские игрушки и украшения.

В разные сезоны пассажиры теряют особые предметы:

  • Летом — солнцезащитные очки, пляжные принадлежности, панамы и бейсболки;
  • Зимой — варежки, санки, термосы и теплые аксессуары.

Однако проводники находят и весьма необычные вещи. Среди них — электроплита на две конфорки, гироскутер, сварочная маска, мешок с рассадой, самовар, страусиное перо и радионяня.

Как воспользоваться сервисом?

Если пассажир забыл что-то в вагоне, он может подать заявку через официальный сайт РЖД:

  1. Перейти в раздел «Услуги и сервисы».
  2. Выбрать «Поиск забытых вещей».
  3. Заполнить форму, указав:
    • ФИО,
    • номер билета,
    • контактный телефон и электронную почту,
    • последние 4 цифры номера документа, по которому был куплен билет,
    • описание утерянного предмета и место в вагоне, где он мог остаться.

После отправки заявки система проверяет ее на совпадение с базой данных найденных вещей. Если предмет обнаружен, пассажиру предложат его опознать по фотографии. Ответ будет отправлен на электронную почту, указанную в заявке.

Важно помнить, что поиск забытых вещей возможен в течение 30 дней с даты поездки, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

