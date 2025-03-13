В период с января по февраль текущего года, "Экспресс Чайковского" занял лидирующие позиции среди железнодорожных туров в Удмуртии.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Ретропоезд «Чайковский экспресс» стал самым популярным туристическим маршрутом в Удмуртии

Ретропоезд «Чайковский экспресс», курсирующий по маршруту Ижевск – Воткинск, стал самым востребованным пригородным железнодорожным туром в Удмуртии за первые два месяца 2025 года. За этот период паровой состав совершил 10 рейсов, перевезя 1,2 тыс. пассажиров.

Историческое путешествие на ретропоезде

Проект «Чайковский экспресс» был реализован Горьковской железной дорогой (ГЖД) совместно с пригородной пассажирской компанией «Содружество» в честь 185-летия со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Для этого был подготовлен паровоз серии Л, а новые комфортабельные вагоны оформлены в стиле предреволюционных поездов.

«Мы вложили много усилий: подготовили старый паровоз серии Л для долгих поездок, а интерьеры новых комфортабельных вагонов оформили в стиле предреволюционных составов. „Чайковский экспресс“ стал настоящим туристическим бестселлером и символом путешествий по Удмуртии», — заявил глава Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Дальнейшие рейсы и рост популярности

До конца 2025 года ретропоезд совершит еще 33 рейса. Ближайшие поездки запланированы на апрель и июнь. В целом, интерес к туристическим железнодорожным маршрутам в регионе растет. С января по февраль 2025 года услугами туристических пригородных поездов АО «Содружество», курсирующих по Горьковской железной дороге в Удмуртии и Татарстане, воспользовались около 3,2 тыс. пассажиров — это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Где узнать расписание поездов

Пассажиры могут ознакомиться с расписанием туристических пригородных поездов на официальных сайтах ОАО «РЖД» и АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, а также в справочных службах на железнодорожных станциях и пригородных кассах.