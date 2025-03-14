14 марта прошло первое собрание лидеров железнодорожного транспорта стран, входящих в ЕАЭС.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Руководители железнодорожных компаний Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана единодушно приняли предложение ОАО «РЖД» о создании нового места для сотрудничества между железнодорожными системами стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Первое собрание под руководством генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова посетили:

Глава государственного объединения «Белорусская железная дорога» Валерий Веренич,

Председатель правления АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» Нурлан Сауранбаев,

Генеральный директор государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев,

Генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Алексей Мельников.

Олег Белозёров в своем обращении отметил, что основные форматы интеграции, такие как СНГ и ШОС, уже имеют свои железнодорожные ассоциации. Теперь такая платформа появляется и в рамках ЕАЭС. Он подчеркнул, что речь идет о создании места для проведения консультаций и выработки предложений по вопросам развития железнодорожного транспорта.

Основные темы собрания:

Совместные логистические проекты,

Развитие цифровых технологий,

Развитие перевозок по международным транспортным коридорам,

Реализация совместных программ в области развития персонала и социальной сферы.

Олег Белозёров отметил:

«Мы высоко ценим тесное партнерство с железными дорогами государств-членов ЕАЭС, которое выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. Важно, чтобы наше взаимодействие как ближайших соседей способствовало появлению новых совместных проектов, привлечению дополнительных объемов перевозок на железнодорожный транспорт, динамичному развитию транзитного потенциала ЕАЭС».

Результаты собрания:

Обсуждены результаты деятельности за 2024 год,

Определены возможности для будущего сотрудничества в области железнодорожного транспорта,

Утверждены документы, подтверждающие статус новообразованного формата и план работы на 2025-2026 годы.

В заключительной части собрания была принята общая декларация и подписан итоговый протокол. Руководители железнодорожных компаний стран-членов ЕАЭС подчеркнули, что эффективные транспортные связи должны базироваться на упрощении и гармонизации транспортно-таможенных и других процедур пересечения границ, согласованном развитии транспортной инфраструктуры и дальнейшем научном изучении сложных вопросов, связанных с осуществлением грузовых железнодорожных перевозок.

Двусторонние встречи:

В рамках мероприятия российская сторона провела двусторонние встречи с коллегами из Казахстана и Кыргызстана. Был утвержден обновленный план мероприятий по улучшению эффективности межгосударственных стыковых пунктов на 2025 год и подписан план сотрудничества в области развития персонала и социальной сферы с АО «НК «КТЖ».