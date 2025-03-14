Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

14 марта прошло первое собрание лидеров железнодорожного транспорта стран, входящих в ЕАЭС.

2025-03-14 15:51
14 марта прошло первое собрание лидеров железнодорожного транспорта стран, входящих в ЕАЭС.
Руководители железнодорожных компаний Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана единодушно приняли предложение ОАО «РЖД» о создании нового места для сотрудничества между железнодорожными системами стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Первое собрание под руководством генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова посетили:

  • Глава государственного объединения «Белорусская железная дорога» Валерий Веренич,
  • Председатель правления АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» Нурлан Сауранбаев,
  • Генеральный директор государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев,
  • Генеральный директор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Алексей Мельников.

Олег Белозёров в своем обращении отметил, что основные форматы интеграции, такие как СНГ и ШОС, уже имеют свои железнодорожные ассоциации. Теперь такая платформа появляется и в рамках ЕАЭС. Он подчеркнул, что речь идет о создании места для проведения консультаций и выработки предложений по вопросам развития железнодорожного транспорта.

Основные темы собрания:

  • Совместные логистические проекты,
  • Развитие цифровых технологий,
  • Развитие перевозок по международным транспортным коридорам,
  • Реализация совместных программ в области развития персонала и социальной сферы.

Олег Белозёров отметил:
«Мы высоко ценим тесное партнерство с железными дорогами государств-членов ЕАЭС, которое выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. Важно, чтобы наше взаимодействие как ближайших соседей способствовало появлению новых совместных проектов, привлечению дополнительных объемов перевозок на железнодорожный транспорт, динамичному развитию транзитного потенциала ЕАЭС».

Результаты собрания:

  • Обсуждены результаты деятельности за 2024 год,
  • Определены возможности для будущего сотрудничества в области железнодорожного транспорта,
  • Утверждены документы, подтверждающие статус новообразованного формата и план работы на 2025-2026 годы.

В заключительной части собрания была принята общая декларация и подписан итоговый протокол. Руководители железнодорожных компаний стран-членов ЕАЭС подчеркнули, что эффективные транспортные связи должны базироваться на упрощении и гармонизации транспортно-таможенных и других процедур пересечения границ, согласованном развитии транспортной инфраструктуры и дальнейшем научном изучении сложных вопросов, связанных с осуществлением грузовых железнодорожных перевозок.

Двусторонние встречи:
В рамках мероприятия российская сторона провела двусторонние встречи с коллегами из Казахстана и Кыргызстана. Был утвержден обновленный план мероприятий по улучшению эффективности межгосударственных стыковых пунктов на 2025 год и подписан план сотрудничества в области развития персонала и социальной сферы с АО «НК «КТЖ».

