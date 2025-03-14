Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 30 марта 2025 года быстрый электропоезд на маршруте Пермь - Кизел будет продолжать свой путь до Яйвы.

2025-03-14 14:03
С 30 марта 2025 года Свердловская железнодорожная линия расширяет маршрут быстрого пригородного поезда "Финист", который теперь будет следовать из Перми-2 в Кизел и далее до станции Яйва. Поезд будет отправляться дважды в неделю, в выходные дни, а время в пути составит 4 часа. На отрезке пути от Кизела до Яйвы запланированы остановки на станциях Копи и Всеволодо-Вильва.

Маршрут поезда № 7124/7123 Пермь-2 – Яйва:

  • Отправление с Перми-2: 18:15 (все указанные времена - местные),
  • Прибытие/отправление в Кизеле: 21:14–21:15,
  • Прибытие в Яйву: 22:15.

Поезд будет отправляться по пятницам и воскресеньям.

Обратный маршрут:

Поезд № 7122/7121 Яйва – Пермь-2:

  • Отправление из Яйвы: 04:15,
  • Прибытие/отправление в Кизеле: 05:12–05:14,
  • Прибытие на станцию Пермь-2: 08:21.

Поезд будет отправляться по субботам и понедельникам.

Цена билета из Перми до Яйвы по полному тарифу составит 502 рубля, для учащихся и студентов (во время учебного года) - 251 рубль. Билеты можно приобрести в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или в кассах Пермской пригородной компании. Продажа билетов начинается за 10 дней до даты отправления поезда.

Напоминаем, что "Финисты" начали следовать по новому маршруту из Перми до Кизела в декабре 2024 года. Поезда ходят ежедневно, время в пути составляет 3 часа, что на 1,5-2 часа быстрее, чем у обычных электричек на этом маршруте, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

