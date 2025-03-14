Транспортировка на "Ласточках" из Нижнего Новгорода в Иваново за два месяца 2025 года увеличилась на 33%.

В январе-феврале 2025 года более 13 тысяч пассажиров было перевезено на скоростных поездах "Ласточка" по маршруту Нижний Новгород - Иваново. Это на 33% больше, чем в тот же период 2024 года.

За два месяца "Ласточки" перевезли около 561 тысячи человек в связи с Приволжской столицей, что соответствует тому же периоду високосного года 2024. В частности:

Нижний Новгород - Москва: 524,5 тысячи человек,

Нижний Новгород - Киров: 23,2 тысячи человек.

Билеты можно приобрести:

в кассах железнодорожных станций,

на веб-сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам",

через мобильное приложение "РЖД Пассажирам".

Подробности о правилах бронирования билетов и расписании поездов можно получить в Центре поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонки бесплатны из всех регионов России), а также на официальном веб-сайте ОАО "РЖД", как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.