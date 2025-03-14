Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка на "Ласточках" из Нижнего Новгорода в Иваново за два месяца 2025 года увеличилась на 33%.

2025-03-14 13:14
Транспортировка на
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-феврале 2025 года более 13 тысяч пассажиров было перевезено на скоростных поездах "Ласточка" по маршруту Нижний Новгород - Иваново. Это на 33% больше, чем в тот же период 2024 года.

За два месяца "Ласточки" перевезли около 561 тысячи человек в связи с Приволжской столицей, что соответствует тому же периоду високосного года 2024. В частности:

  • Нижний Новгород - Москва: 524,5 тысячи человек,
  • Нижний Новгород - Киров: 23,2 тысячи человек.

Билеты можно приобрести:

  • в кассах железнодорожных станций,
  • на веб-сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам",
  • через мобильное приложение "РЖД Пассажирам".

Подробности о правилах бронирования билетов и расписании поездов можно получить в Центре поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонки бесплатны из всех регионов России), а также на официальном веб-сайте ОАО "РЖД", как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru