2021-12-27 10:14
Участники программы «ЖД Бонус» могут получить в 3 раза больше баллов за поездки в купе
Пассажиры поездов формирования «Федеральной пассажирской компании», участвующие в программе лояльности «ЖД Бонус», могут получить в 3 раза больше баллов, путешествуя в купейных вагонах. Предложение действует при покупке билета и совершении поездки до 26 декабря 2021 года.

Акция распространяется на все поезда дальнего следования формирования «Федеральной пассажирской компании» по всему маршруту, включая промежуточные станции.

При покупке билетов необходимо указать номер участника «ЖД Бонус» на сайте, в мобильном приложении «ЖД пассажирам» или сообщить его кассиру в кассе.

Программа лояльности «ЖД Бонус» действует с июля 2012 года. За это время в ней зарегистрировались около 7 млн участников. С момента запуска программы пассажиры оформили свыше 2,2 млн премиальных билетов. Ее пользователи могут накапливать премиальные баллы за поездки, совершенные в поездах и вагонах АО «ФПК». Кроме того, баллы начисляются за перевозку автомобилей в специализированных вагонах и за покупки по совместным банковским картам, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

