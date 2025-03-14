На главной дороге Москвы для обеспечения безопасности железнодорожного оборудования было создано 17 поездов, предназначенных для борьбы с эрозией.

12:26

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На территории Московской железнодорожной сети было создано 17 специализированных поездов для борьбы с эрозией, которые помогут минимизировать последствия паводков. Эти поезда расположены в Брянской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях на станциях, находящихся вблизи участков с высоким риском разрушения дорожного покрытия. Каждый поезд оснащен вагонами с щебнем, шпалами, пиломатериалами и необходимым инструментарием и оборудованием.

В рамках мероприятий по предотвращению паводков и обеспечению безопасного и непрерывного движения поездов проводится очистка водопропускных (4025 штук) и водоотводных (общей длиной 7784 км) сооружений. На данный момент уже очищено от снега и льда:

около 2,6 тыс. малых мостов и водопропускных сооружений,

3,2 тыс. км кюветов,

3,6 тыс. км водоотводных канав,

проверено 33 плотины.

С начала марта ежедневно проводятся измерения уровня воды на 62 постах, расположенных на больших мостах через реки.

В этом году началась установка систем автоматической передачи данных о водных уровнях на малых искусственных сооружениях. Если уровень воды достигнет опасной отметки, сигнал с датчика будет отправлен диспетчеру для принятия необходимых мер. В районах с нестабильной мобильной связью в Брянской, Калужской, Тульской и Рязанской областях установлено 17 механических систем измерения уровня воды.

Кроме того, на территории дороги установлено 27 устройств для контроля смещения насыпи, которые помогают обнаруживать неожиданные деформации земляного покрытия. Для быстрого устранения последствий таких деформаций на железнодорожной линии подготовлен запас бутового камня объемом 1250 куб. м.

Локомотивные экипажи и работники путевого комплекса прошли специальные технические тренировки по действиям в случае обнаружения размывов железнодорожного покрытия, как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.