В период с января по февраль 2025 года объем погрузки в Алтайском крае увеличился на 22,3%

2025-03-14 12:23
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первые два месяца 2025 года на железнодорожных путях ОАО «РЖД» в Алтайском крае было перевезено около 1,5 миллиона тонн груза, что на 22,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Среди перевезенных грузов:

  • Зерновые – 426 тыс. тонн (увеличение в 5,4 раза по сравнению с январем – февралем 2024 года);
  • Продукция перемола – 133 тыс. тонн (+7,6%);
  • Руда цветных металлов и серное сырье – 32 тыс. тонн (увеличение в 2,5 раза);
  • Сахар – 18 тыс. тонн (+3,8%);
  • Химические и минеральные удобрения – 13 тыс. тонн (+2%);
  • Цемент – 6 тыс. тонн (+9,4%).

Стоит отметить, что в феврале 2025 года Алтайский край вошел в тройку лидеров среди регионов России по росту объема погрузки на железнодорожных путях ОАО «РЖД», как сообщила пресс-служба ЗСЖД.

