В первые два месяца 2025 года, число пассажиров, пользующихся услугами пригородных поездов в Кузбассе, увеличилось на 17,5%.
2025-03-1412:17
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В первые два месяца 2025 года пригородные поезда Кемеровской области перевезли свыше 467 тыс. пассажиров, что на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение пассажиропотока связано с открытием новых маршрутов и внедрением безналичных методов оплаты проезда.
За январь и февраль 2025 года через электронные сервисы было куплено более 113 тыс. билетов, что на 41% больше, чем за тот же период 2024 года. Наибольшим спросом пользовались маршруты:
Новокузнецк – Междуреченск;
Новокузнецк – Мундыбаш;
Малиновка – Новокузнецк.
Как приобрести билеты
Электронные билеты можно купить:
через мобильное приложение «РЖД Пассажирам»;
через чат-бот в Telegram, используя систему быстрых платежей (СБП).
В приложении «РЖД Пассажирам» также можно:
приобрести билеты по льготному тарифу;
оформить перевозку негабаритной ручной клади, велосипедов, крупногабаритной бытовой техники и животных;
узнать о предлагаемых услугах на вокзалах.
Расписание пригородных поездов доступно в:
приложении «РЖД Пассажирам»;
на сайте АО «Кузбасс-пригород»;
в пригородных кассах;
по телефону 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный).
Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.
