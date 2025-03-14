Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первые два месяца 2025 года, число пассажиров, пользующихся услугами пригородных поездов в Кузбассе, увеличилось на 17,5%.

2025-03-14 12:17
В первые два месяца 2025 года, число пассажиров, пользующихся услугами пригородных поездов в Кузбассе, увеличилось на 17,5%.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первые два месяца 2025 года пригородные поезда Кемеровской области перевезли свыше 467 тыс. пассажиров, что на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение пассажиропотока связано с открытием новых маршрутов и внедрением безналичных методов оплаты проезда.

За январь и февраль 2025 года через электронные сервисы было куплено более 113 тыс. билетов, что на 41% больше, чем за тот же период 2024 года. Наибольшим спросом пользовались маршруты:

  • Новокузнецк – Междуреченск;
  • Новокузнецк – Мундыбаш;
  • Малиновка – Новокузнецк.

Как приобрести билеты

Электронные билеты можно купить:

  • через мобильное приложение «РЖД Пассажирам»;
  • через чат-бот в Telegram, используя систему быстрых платежей (СБП).

В приложении «РЖД Пассажирам» также можно:

  • приобрести билеты по льготному тарифу;
  • оформить перевозку негабаритной ручной клади, велосипедов, крупногабаритной бытовой техники и животных;
  • узнать о предлагаемых услугах на вокзалах.

Расписание пригородных поездов доступно в:

  • приложении «РЖД Пассажирам»;
  • на сайте АО «Кузбасс-пригород»;
  • в пригородных кассах;
  • по телефону 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный).

Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru