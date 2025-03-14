В первые два месяца 2025 года, число пассажиров, пользующихся услугами пригородных поездов в Кузбассе, увеличилось на 17,5%.

12:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первые два месяца 2025 года пригородные поезда Кемеровской области перевезли свыше 467 тыс. пассажиров, что на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение пассажиропотока связано с открытием новых маршрутов и внедрением безналичных методов оплаты проезда.

За январь и февраль 2025 года через электронные сервисы было куплено более 113 тыс. билетов, что на 41% больше, чем за тот же период 2024 года. Наибольшим спросом пользовались маршруты:

Новокузнецк – Междуреченск;

Новокузнецк – Мундыбаш;

Малиновка – Новокузнецк.

Как приобрести билеты

Электронные билеты можно купить:

через мобильное приложение «РЖД Пассажирам»;

через чат-бот в Telegram, используя систему быстрых платежей (СБП).

В приложении «РЖД Пассажирам» также можно:

приобрести билеты по льготному тарифу;

оформить перевозку негабаритной ручной клади, велосипедов, крупногабаритной бытовой техники и животных;

узнать о предлагаемых услугах на вокзалах.

Расписание пригородных поездов доступно в:

приложении «РЖД Пассажирам»;

на сайте АО «Кузбасс-пригород»;

в пригородных кассах;

по телефону 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный).

Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.