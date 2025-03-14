Транспортировка контейнеров по Западно-Сибирской железнодорожной линии за два месяца 2025 года увеличилась на 17,9%

На протяжении января и февраля 2025 года Западно-Сибирская железная дорога перевезла 77,4 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 17,9% превышает показатели за аналогичный период предыдущего года.
За этот же период количество перевезённых гружёных контейнеров увеличилось на 22,3% по сравнению с январём и февралем 2024 года, достигнув 65,5 тыс. ДФЭ. Общий вес грузов превысил 1 млн тонн, что на 20,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности:
Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.