Транспортировка контейнеров по Западно-Сибирской железнодорожной линии за два месяца 2025 года увеличилась на 17,9%

2025-03-14 12:11
На протяжении января и февраля 2025 года Западно-Сибирская железная дорога перевезла 77,4 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 17,9% превышает показатели за аналогичный период предыдущего года.

За этот же период количество перевезённых гружёных контейнеров увеличилось на 22,3% по сравнению с январём и февралем 2024 года, достигнув 65,5 тыс. ДФЭ. Общий вес грузов превысил 1 млн тонн, что на 20,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности:

  • зерно – 22,1 тыс. ДФЭ (увеличение на 43,5%);
  • строительные материалы – 5 тыс. ДФЭ (рост на 39,4%);
  • продукты перемола – 4,5 тыс. ДФЭ (увеличение в 1,5 раза);
  • каменный уголь – 2,8 тыс. ДФЭ (увеличение в 1,9 раза);
  • прочие продовольственные товары – 5,6 тыс. ДФЭ (рост на 3%).

Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

