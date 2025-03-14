Персонал Восточно-Сибирской железнодорожной компании был признан самыми выдающимися инженерами в России.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Семь работников Восточно-Сибирской железной дороги были признаны лучшими инженерами страны по итогам национального конкурса «Инженер года – 2024». Отбор лучших специалистов проходил в двух категориях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых».

В номинации «Профессиональные инженеры» победителями стали заместитель руководителя отдела транспортного обслуживания Восточно-Сибирского территориального центра Ксения Даутова, заместитель начальника Северобайкальского центра организации работы железнодорожных станций Леонид Дементьев, дизайнер отдела технического дизайна ВСЖД Анастасия Плетюх и инженер производственного участка мониторинга и диагностики сети связи Северобайкальского регионального центра связи Елена Смоляк.

В категории «Инженерное искусство молодых» лучшими признаны старший электромеханик Тайшетского регионального центра связи Игорь Бурков, инженер Тайшетского линейного отдела Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению Екатерина Воронина, заместитель руководителя спортивного комплекса дирекции социальной сферы Наталья Пахомова.

Всего 18 работников Восточно-Сибирской железной дороги стали победителями и призёрами в различных категориях национального конкурса, включая шестерых специалистов, которым присвоено звание «Профессиональный инженер России».

Конкурс «Инженер года» проводится ежегодно при поддержке Российского и Международного Союзов научных и инженерных общественных объединений. В этом году за победу боролись более 70 тыс. технических специалистов из 60 регионов страны. В список лауреатов вошли 417 участников.

Одним из ключевых направлений работы Восточно-Сибирской железной дороги является развитие кадрового потенциала и внедрение инновационных решений. Специалисты ВСЖД активно разрабатывают и реализуют рационализаторские проекты, многие из которых впоследствии находят применение на всей сети железных дорог страны, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ВСЖД.