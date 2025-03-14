Примерно 480 пассажиров отправились из Уфы в Волгоград на двухуровневом тематическом поезде.

Примерно 480 пассажиров отправились из Уфы в Волгоград на двухэтажном тематическом поезде 14 марта 2025 года. Обратно в столицу Башкирии состав вернется 16 марта.

Путешественники посетят ключевые достопримечательности города-героя, включая памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, монумент «Родина-мать зовет!», экспозицию «Оружие Победы» и другие исторические объекты.

Основную часть пассажиров составляют школьники, участвующие в проекте «Вагон знаний. Главный урок истории», приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для них в поезде организованы специальные тематические мероприятия.

Во время путешествия в составе будут работать реконструкторы из военно-исторического общества, которые расскажут пассажирам о событиях военных лет.

Поезд оснащен современными двухэтажными купейными вагонами с кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками и другими удобствами, сообщили в службе корпоративных коммуникаций КбшЖД.