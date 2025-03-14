Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Примерно 480 пассажиров отправились из Уфы в Волгоград на двухуровневом тематическом поезде.

2025-03-14 10:55
Примерно 480 пассажиров отправились из Уфы в Волгоград на двухуровневом тематическом поезде.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Примерно 480 пассажиров отправились из Уфы в Волгоград на двухэтажном тематическом поезде 14 марта 2025 года. Обратно в столицу Башкирии состав вернется 16 марта.  

Путешественники посетят ключевые достопримечательности города-героя, включая памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, монумент «Родина-мать зовет!», экспозицию «Оружие Победы» и другие исторические объекты.  

Основную часть пассажиров составляют школьники, участвующие в проекте «Вагон знаний. Главный урок истории», приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для них в поезде организованы специальные тематические мероприятия.  

Во время путешествия в составе будут работать реконструкторы из военно-исторического общества, которые расскажут пассажирам о событиях военных лет.  

Поезд оснащен современными двухэтажными купейными вагонами с кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками и другими удобствами, сообщили в службе корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru