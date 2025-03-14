В процессе капитального ремонта на Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали планируется обновление двух вокзалов.

В 2025 году в рамках капитального ремонта на Восточно-Сибирской железной дороге запланировано обновление зданий железнодорожных станций в Наушках (Республика Бурятия) и Гончарово (Иркутская область).

В ходе ремонтных работ будут приведены в порядок кассовые залы, залы ожидания, комнаты отдыха, фасады зданий и кровля. Также будет произведена замена коммуникационных систем. На станции Гончарово предусмотрено обновление посадочных платформ.

В рамках текущего ремонта запланировано обновление зданий вокзалов на станциях Северобайкальск и Заиграево. Также будут обновлены пассажирские платформы на вокзалах Ангарск и Коршуниха-Ангарская, тоннели вокзалов Ангарск и Черемхово, а также платформы на станциях Братск-1, Речушка, Новочунка, Замзор, Каменск и Елань.

Работы по модернизации инфраструктуры направлены на улучшение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий на Восточно-Сибирской железной дороге, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ВСЖД.