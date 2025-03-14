Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Забайкальская железнодорожная компания начала подготовку к сезону наводнений

2025-03-14 09:29
Забайкальская железнодорожная компания начала подготовку к сезону наводнений
2025-03-14 09:29
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Работники Забайкальской железнодорожной компании начали подготовительные работы на инженерных сооружениях и верхнем строении пути для пропуска паводковых вод. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и стабильности движения поездов.  

Под особым контролем находятся более 800 объектов инфраструктуры, включая малые мосты, водопропускные трубы, а также свыше 70 км водоотводных канав и кюветов.  

Для устранения возможных последствий паводка на ЗабЖД сформировано 23 противоэрозионных поезда, загруженных гравием, бутовым камнем, песком, а также наборами аварийно-восстановительных инструментов и материалов. Специализированные составы будут размещены на крупных железнодорожных узлах: 14 из них – в Забайкальском крае, 9 – в Амурской области.  

Кроме того, до начала весенних паводков железнодорожники проведут проверку плотин, измерят русла рек в районах железнодорожных мостов, очистят кюветы, водоотводные и нагорные канавы от снега, а также расчистят технологические отверстия малых мостов и водопропускных труб, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

