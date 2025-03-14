На Горьковском шоссе для покупателей холдинга стал доступен новый сервис «Грузовой конструктор»

09:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На встрече с бизнес-партнёрами, проходившей 13 марта 2025 года в Центре инновационного развития в Нижнем Новгороде, Горьковская железная дорога представила новый сервис для контейнерных перевозок под названием «Грузовой конструктор».

Среди участников мероприятия были Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги, Александр Ворошнин, заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД», Сергей Малинин, начальник Горьковского ТЦФТО, Отар Бердзенишвили, начальник Горьковской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, а также представители ведущих компаний-партнёров ГЖД в области контейнерных перевозок.

«Контейнерные перевозки являются одним из ключевых направлений развития нашей магистрали. Мы активно модернизируем терминалы, разрабатываем новые маршруты и сервисы, помогаем нашим производителям отправлять и продавать свою продукцию, включая экспорт. Одним из наших новых сервисов является «Грузовой конструктор», который мы реализуем вместе с «Почтой России», – заявил Сергей Дорофеевский.

Этот новый сервис предлагает возможность погрузки и выгрузки контейнеров в процессе движения поезда.

Сергей Малинин отметил, что за последние 10 лет объём контейнерных перевозок на Горьковской железной дороге увеличился более чем в два раза, а средний годовой рост составил 9,3 %.

«Отправка грузовых составов по расписанию, согласованному с клиентами, стала одной из самых востребованных услуг, которые мы предлагаем. За первые два месяца 2025 года этот показатель увеличился на 17 %, было разработано четыре новых маршрута», – добавил начальник Горьковского ТЦФТО.

Участники встречи обсудили технологические решения для модернизации и развития терминально-складского комплекса. Так, в январе – феврале 2025 года терминалы магистрали обработали около 630 тыс. тонн грузов.

Терминал «Доскино» в Нижегородской области, без сомнения, является одним из лидеров в области развития контейнерных перевозок на магистрали. Здесь предлагается широкий спектр услуг, включая хранение товаров на складе и прохождение таможенного контроля. К примеру, терминал ежегодно обслуживает более 30 тыс. автомобилей, став одним из крупнейших транспортно-логистических узлов в сети ОАО «РЖД», – подчеркнул Отар Бердзенишвили.

Горьковская железная дорога систематически проводит мероприятия, направленные на развитие и поддержку взаимовыгодных отношений с основными бизнес-партнёрами. Это включает регулярное проведение деловых встреч и организацию совместных стратегических сессий. Такой подход позволяет железнодорожникам совершенствовать текущие сервисы и разрабатывать новые логистические продукты, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.