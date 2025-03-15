Процесс устранения последствий обрушения на участке Чалганы– Ушумун Забайкальской железнодорожной линии все еще идет.

14:15

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Авария на Забайкальской железной дороге: ведутся восстановительные работы

На участке Чалганы – Ушумун (Забайкальская железная дорога) продолжается ликвидация последствий схода 28 вагонов и 2 секций локомотива, произошедшего 15 марта в 06:47 (мск). В результате инцидента грузовой состав столкнулся с вагонами встречного поезда, что привело к повреждению железнодорожной инфраструктуры.

Ход восстановительных работ

Осуществляется очистка путей от поврежденных вагонов.

Ведется замена поврежденных участков пути: 600 метров по одному пути 250 метров по другому пути

В работах задействованы более 300 железнодорожников, а также: 4 восстановительных поезда (из Сковородино, Магдагачи, Шимановской и Белогорска) 3 путевые машинные станции Специализированная техника других подразделений

Рабочие обеспечены горячим питанием и местами для обогрева.

Руководит восстановительными работами начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец. В РЖД действует оперативный штаб, возглавляемый генеральным директором компании Олегом Белозёровым.

Влияние на пассажирские перевозки

В результате аварии задержаны:

№ 9 Владивосток – Москва

№ 2 Москва – Владивосток

По измененному графику отправятся:

№ 317 Благовещенск – Нижний Бестях

№ 391 Благовещенск – Чита

№ 82 Тында – Благовещенск

Меры поддержки пассажиров

Для маршрута поезда № 9 Владивосток – Москва организован заменяющий состав от Сковородино.

В вагонах поддерживается комфортная температура.

Пассажиры, чья задержка превысит 4 часа, обеспечиваются питанием.

Информация о задержках передается через SMS, объявления на станциях и вокзалах.

Где узнать актуальное расписание?