Процесс устранения последствий обрушения на участке Чалганы– Ушумун Забайкальской железнодорожной линии все еще идет.
2025-03-1514:15
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
Авария на Забайкальской железной дороге: ведутся восстановительные работы
На участке Чалганы – Ушумун (Забайкальская железная дорога) продолжается ликвидация последствий схода 28 вагонов и 2 секций локомотива, произошедшего 15 марта в 06:47 (мск). В результате инцидента грузовой состав столкнулся с вагонами встречного поезда, что привело к повреждению железнодорожной инфраструктуры.
Ход восстановительных работ
Осуществляется очистка путей от поврежденных вагонов.
Ведется замена поврежденных участков пути:
600 метров по одному пути
250 метров по другому пути
В работах задействованы более 300 железнодорожников, а также:
4 восстановительных поезда (из Сковородино, Магдагачи, Шимановской и Белогорска)
3 путевые машинные станции
Специализированная техника других подразделений
Рабочие обеспечены горячим питанием и местами для обогрева.
Руководит восстановительными работами начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец. В РЖД действует оперативный штаб, возглавляемый генеральным директором компании Олегом Белозёровым.
Влияние на пассажирские перевозки
В результате аварии задержаны:
№ 9 Владивосток – Москва
№ 2 Москва – Владивосток
По измененному графику отправятся:
№ 317 Благовещенск – Нижний Бестях
№ 391 Благовещенск – Чита
№ 82 Тында – Благовещенск
Меры поддержки пассажиров
Для маршрута поезда № 9 Владивосток – Москва организован заменяющий состав от Сковородино.
