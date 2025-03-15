Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Процесс устранения последствий обрушения на участке Чалганы– Ушумун Забайкальской железнодорожной линии все еще идет.

2025-03-15 14:15
Авария на Забайкальской железной дороге: ведутся восстановительные работы

На участке Чалганы – Ушумун (Забайкальская железная дорога) продолжается ликвидация последствий схода 28 вагонов и 2 секций локомотива, произошедшего 15 марта в 06:47 (мск). В результате инцидента грузовой состав столкнулся с вагонами встречного поезда, что привело к повреждению железнодорожной инфраструктуры.

Ход восстановительных работ

  • Осуществляется очистка путей от поврежденных вагонов.
  • Ведется замена поврежденных участков пути:
    • 600 метров по одному пути
    • 250 метров по другому пути
  • В работах задействованы более 300 железнодорожников, а также:
    • 4 восстановительных поезда (из Сковородино, Магдагачи, Шимановской и Белогорска)
    • 3 путевые машинные станции
    • Специализированная техника других подразделений
  • Рабочие обеспечены горячим питанием и местами для обогрева.

Руководит восстановительными работами начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец. В РЖД действует оперативный штаб, возглавляемый генеральным директором компании Олегом Белозёровым.

Влияние на пассажирские перевозки

В результате аварии задержаны:

  • № 9 Владивосток – Москва
  • № 2 Москва – Владивосток

По измененному графику отправятся:

  • № 317 Благовещенск – Нижний Бестях
  • № 391 Благовещенск – Чита
  • № 82 Тында – Благовещенск

Меры поддержки пассажиров

  • Для маршрута поезда № 9 Владивосток – Москва организован заменяющий состав от Сковородино.
  • В вагонах поддерживается комфортная температура.
  • Пассажиры, чья задержка превысит 4 часа, обеспечиваются питанием.
  • Информация о задержках передается через SMS, объявления на станциях и вокзалах.

Где узнать актуальное расписание?

  • В разделе «Пассажирам» на официальном сайте РЖД.
  • По телефону горячей линии 8 (800) 775-00-00 (бесплатно по всей России).
