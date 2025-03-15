Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О расписании поездов в Амурском регионе

2025-03-15 14:07
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Задержка пассажирских поездов из-за аварии на Забайкальской железной дороге

В результате схода 28 вагонов и 2 локомотивов грузового состава на участке Чалганы – Ушумун (Забайкальская железная дорога) задержаны два пассажирских поезда:

  • № 9 Владивосток – Москва
  • № 2 Москва – Владивосток

Кроме того, три поезда будут отправлены по измененному графику:

  • № 317 Благовещенск – Нижний Бестях
  • № 391 Благовещенск – Чита
  • № 82 Тында – Благовещенск

Меры, принятые для пассажиров

  • С Сковородино будет отправлен заменяющий состав для пассажиров поезда № 9 Владивосток – Москва.
  • Проводники оказывают поддержку пассажирам, в вагонах поддерживается комфортная температура.
  • Пассажиры поездов, задержка которых превысит 4 часа, получат бесплатное питание.
  • Оперативная информация о задержках передается через SMS, объявления на станциях и вокзалах.

Железнодорожные службы принимают все необходимые меры для восстановления движения. Экологической угрозы нет.

Как получить информацию о движении поездов

  • В мобильном приложении «РЖД Пассажирам»
  • На сайте ОАО «РЖД»
  • По телефону горячей линии 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный).
