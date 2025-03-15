О расписании поездов в Амурском регионе

14:07

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Задержка пассажирских поездов из-за аварии на Забайкальской железной дороге

В результате схода 28 вагонов и 2 локомотивов грузового состава на участке Чалганы – Ушумун (Забайкальская железная дорога) задержаны два пассажирских поезда:

№ 9 Владивосток – Москва

№ 2 Москва – Владивосток

Кроме того, три поезда будут отправлены по измененному графику:

№ 317 Благовещенск – Нижний Бестях

№ 391 Благовещенск – Чита

№ 82 Тында – Благовещенск

Меры, принятые для пассажиров

С Сковородино будет отправлен заменяющий состав для пассажиров поезда № 9 Владивосток – Москва.

Проводники оказывают поддержку пассажирам, в вагонах поддерживается комфортная температура.

Пассажиры поездов, задержка которых превысит 4 часа, получат бесплатное питание.

Оперативная информация о задержках передается через SMS, объявления на станциях и вокзалах.

Железнодорожные службы принимают все необходимые меры для восстановления движения. Экологической угрозы нет.

Как получить информацию о движении поездов