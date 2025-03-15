О расписании движения поездов на участке Чалганы – Ушумун в Амурском регионе

Крупная железнодорожная авария на Забайкальской магистрали: 28 вагонов сошли с рельсов
15 марта в 06:47 по московскому времени на участке между станциями Чалганы и Ушумун (Амурская область) произошла крупная железнодорожная авария. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов и столкнулись с составом, двигавшимся по параллельному пути.
На место аварии направлены четыре восстановительные бригады. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб под руководством первого заместителя главы РЖД Сергея Кобзева. Работы на месте координирует начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.
В настоящее время ведется расследование, причины происшествия уточняются.