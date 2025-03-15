О расписании движения поездов на участке Чалганы – Ушумун в Амурском регионе

13:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Крупная железнодорожная авария на Забайкальской магистрали: 28 вагонов сошли с рельсов

15 марта в 06:47 по московскому времени на участке между станциями Чалганы и Ушумун (Амурская область) произошла крупная железнодорожная авария. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов и столкнулись с составом, двигавшимся по параллельному пути.

Последствия аварии

Сошли с рельсов 28 вагонов и 2 локомотива.

Пострадал машинист противоположного поезда.

Повреждена железнодорожная инфраструктура.

Экологической угрозы нет.

Движение поездов временно приостановлено, возможны задержки пассажирских составов.

На место аварии направлены четыре восстановительные бригады. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб под руководством первого заместителя главы РЖД Сергея Кобзева. Работы на месте координирует начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

В настоящее время ведется расследование, причины происшествия уточняются.