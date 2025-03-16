Полностью возобновлено движение поездов на участке Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги.

08:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Движение на Забайкальской железной дороге полностью восстановлено

16 марта в 07:52 (мск) завершены ремонтные работы на участке Чалганы – Ушумун. Движение поездов полностью восстановлено в обоих направлениях.

Как проходило восстановление?

Отремонтировано: 600 м одного пути и 300 м другого.

Участвовали: 400 железнодорожников, 4 ремонтных поезда (Сковородино, Магдагачи, Шимановская, Белогорск), 3 путевые машины, специализированная техника.

Руководили работами: Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.



Что с задержанными поездами?

Все пассажирские составы отправлены по маршрутам, РЖД принимает меры для нормализации расписания.

Как узнать актуальное расписание?