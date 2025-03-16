Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Полностью возобновлено движение поездов на участке Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги.

2025-03-16 08:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Движение на Забайкальской железной дороге полностью восстановлено

16 марта в 07:52 (мск) завершены ремонтные работы на участке Чалганы – Ушумун. Движение поездов полностью восстановлено в обоих направлениях.

Как проходило восстановление?

  • Отремонтировано: 600 м одного пути и 300 м другого.
  • Участвовали: 400 железнодорожников, 4 ремонтных поезда (Сковородино, Магдагачи, Шимановская, Белогорск), 3 путевые машины, специализированная техника.
  • Руководили работами:
    • Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.
    • Начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Что с задержанными поездами?

Все пассажирские составы отправлены по маршрутам, РЖД принимает меры для нормализации расписания.

Как узнать актуальное расписание?

  • В мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
  • На сайте ОАО «РЖД».
  • По телефону горячей линии 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный по всей России).
