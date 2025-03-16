Движение по одной из линий участка Чалганы - Ушумун на Забайкальской железнодорожной магистрали было возобновлено.

07:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Движение поездов на Забайкальской железной дороге частично восстановлено

Утром 16 марта в 06:55 (мск) движение поездов было возобновлено по одному пути на участке Чалганы – Ушумун (Забайкальская железная дорога).

Пассажирские поезда, ранее задержанные из-за схода грузовых вагонов, продолжают движение по маршрутам.

РЖД принимает меры для минимизации времени задержки.

Восстановительные бригады продолжают работы по ремонту второго пути.

