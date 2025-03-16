Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Движение по одной из линий участка Чалганы - Ушумун на Забайкальской железнодорожной магистрали было возобновлено.

2025-03-16 07:17
Движение по одной из линий участка Чалганы - Ушумун на Забайкальской железнодорожной магистрали было возобновлено.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Движение поездов на Забайкальской железной дороге частично восстановлено

Утром 16 марта в 06:55 (мск) движение поездов было возобновлено по одному пути на участке Чалганы – Ушумун (Забайкальская железная дорога).

  • Пассажирские поезда, ранее задержанные из-за схода грузовых вагонов, продолжают движение по маршрутам.
  • РЖД принимает меры для минимизации времени задержки.
  • Восстановительные бригады продолжают работы по ремонту второго пути.

Где узнать актуальное расписание?

  • В мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
  • На сайте ОАО «РЖД».
  • По телефону горячей линии 8 (800) 775-00-00 (бесплатно по всей России).
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru