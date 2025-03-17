Трасса Куйбышева стала участником предупредительной кампании «Безопасный транспорт»

16:08

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 17 марта по 5 апреля 2025 года Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» вместе с Главным управлением МВД России организуют всероссийскую профилактическую кампанию «Безопасный транспорт». Цель акции — предотвращение травматизма людей в районе движения поездов. Обычно такие мероприятия проводятся в мае и сентябре, но статистика показывает, что во время весенних каникул число случаев травмирования детей и подростков на железнодорожных объектах увеличивается.

Так, в январе и феврале 2024 года на Куйбышевской железной дороге было зафиксировано два несчастных случая с участием несовершеннолетних, оба со смертельным исходом. За январь и февраль 2025 года не было зарегистрировано случаев травмирования детей и подростков на железной дороге, но в марте текущего года уже произошло два трагических случая. В последнем из них, 16 марта, погиб подросток.

В рамках кампании «Безопасный транспорт» сотрудники Куйбышевской железной дороги проведут инструктаж для детей о правилах поведения рядом с объектами железной дороги, организуют открытые уроки и экскурсии на предприятия компании, чтобы познакомить школьников с особенностями работы железнодорожного транспорта, а также проведут рейды для выявления и предотвращения нарушений, особенно в местах, где часто происходят несчастные случаи. Будет проведена дополнительная проверка технического состояния объектов инфраструктуры.

Важно осознавать, что максимального результата от профилактики можно достичь только при осознании каждым человеком личной ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих. Куйбышевская железная дорога призывает родителей и всех неравнодушных граждан присоединиться к акции: напомнить детям о правилах безопасности, подать личный пример, предостеречь от опасных действий, — сообщила служба корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги.