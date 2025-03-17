За два месяца 2025 года, служба продаж услуг на Горьковской железной дороге привлекла 35 новых клиентов в области грузовых перевозок.

16:04

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За январь-февраль 2025 года работники Центра продажи услуг ОАО «РЖД» на Горьковской железной дороге привлекли 35 новых клиентов для грузовых перевозок, что позволило дополнительно перевезти около 212 тыс. тонн грузов.

Для повышения качества обслуживания ОАО «РЖД» активно внедряет цифровые сервисы в сфере грузоперевозок:

Платформа «РЖД Маркет» — цифровой маркетплейс, который используют более 230 компаний в рамках ГЖД. Он помогает продавать и покупать товары, обеспечивая их доставку железнодорожным транспортом, а также упрощает бизнес-процессы, делает сделки безопасными и экономит время клиентов.

АС «ЭТРАН» — автоматизированная система для оформления перевозочных документов, которой пользуются более 1,6 тыс. клиентов.

«Личный кабинет клиента ОАО «РЖД» — сервис, которым уже воспользовались более 1,9 тыс. пользователей железнодорожного транспорта.

Центры продажи услуг ОАО «РЖД» на Горьковской железной дороге работают с 2017 года по принципу «одного окна», объединяя все ресурсы транспортно-логистических подразделений компании. В настоящее время функционирует 8 таких центров в городах Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Киров, Муром, Мураши, Арзамас и Шахунья, сообщает пресс-служба ГЖД.