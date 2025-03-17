Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в графике некоторых пригородных поездов ожидаются в марте 2025 года в связи с улучшением инфраструктуры в Башкортостане.

2025-03-17 14:49
19 и 26 марта 2025 года изменится график движения некоторых пригородных поездов из-за работ по модернизации инфраструктуры на участке Иглино – Тавтиманово в Республике Башкортостан. Планируется обновление контактной сети и регулировка контактной подвески, что повлияет на движение поездов в утренние и дневные часы.

В связи с этим на данном участке поезда и электрички будут двигаться в реверсивном режиме.

Куйбышевская железная дорога призывает пассажиров заранее ознакомиться с новым расписанием и учитывать возможные изменения при планировании поездок. Актуальная информация доступна в следующих источниках:

  • мобильное приложение «РЖД Пассажирам»;
  • веб-сайты ОАО «РЖД» и АО «Башкортостанская ППК»;
  • Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00;
  • справочные службы на железнодорожных станциях и пригородных кассах.

Пресс-служба КбшЖД благодарит пассажиров за понимание и рекомендует планировать поездки с учетом изменений.

