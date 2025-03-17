Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

22-го марта комплексный путь Челябинск – Миасс – ГЛК «Солнечная долина» перевезет фанатов на заключительный этап Кубка России по фристайлу и сноуборд-кроссу.

2025-03-17 14:43
22-го марта комплексный путь Челябинск – Миасс – ГЛК «Солнечная долина» перевезет фанатов на заключительный этап Кубка России по фристайлу и сноуборд-кроссу.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Ввиду большого спроса срок функционирования мультимодального маршрута Челябинск – Миасс – ГЛК «Солнечная долина» продлён до 30 марта 2025 года. Дополнительные рейсы пригородных поездов Челябинск – Миасс-1 – Челябинск, которые следуют без остановок в режиме экспресса, запланированы на 22, 23, 29 и 30 марта 2025 года.

Мультимодальный маршрут позволяет жителям Челябинска менее чем за 2 часа безопасно добраться до горнолыжного курорта «Солнечная долина», используя пригородный поезд и автобус. Часть пути из Челябинска в Миасс пассажиры преодолевают в электропоезде повышенной комфортности, оставшуюся – на современном автобусе. Маршрут функционирует в выходные и праздничные дни.

Посетители и участники финала Кубка России по фристайлу (ски-кросс) и сноуборд-кроссу, который состоится в ГЛК «Солнечная долина» 22 марта, смогут доехать прямо до места проведения соревнований. Первые 150 пассажиров, купивших билет на мультимодальный маршрут 22 марта, получат в подарок билеты на соревнования.

В соревнованиях примут участие лучшие спортсмены России. Помимо спортивной части организаторы подготовили развлекательную программу:

  • выступление артистов;
  • интерактивные зоны для гостей;
  • ярмарку;
  • анимацию для детей;
  • конкурсы для всей семьи.

Расписание движения

Пригородный поезд № 7001/7002 Челябинск – Миасс:

  • отправление из Челябинска – 08:45 (местное время);
  • прибытие в Миасс – 10:04 (22 марта – в 10:11).

Автобус от станции Миасс до курорта:

  • отправление – 10:15;
  • прибытие – 10:35.

Обратный маршрут:

  • автобус из «Солнечной долины» – 16:20;
  • поезд из Миасса – 17:18;
  • прибытие в Челябинск – 18:35.

Тарифы на маршрут (включая проезд в обе стороны)

«Комбо: поезд, автобус и гостевая карта»

  • взрослый – 1266,4 руб.;
  • учащиеся и студенты – 878,2 руб.;
  • дети до 7 лет – 590 руб.

Этот тариф подходит для тех, кто не планирует кататься на лыжах или уже имеет ски-пасс и снаряжение. Дополнительно предоставляется скидка 25% на услуги курорта: аренда тюбинга, посещение центров хаски и конного спорта, игра в пейнтбол, аренда снегоходов.

«Комбо: поезд, автобус и ски-пасс»

  • взрослый – 2436,4 руб.;
  • учащиеся и студенты – 2018,2 руб.;
  • дети до 7 лет – 1200 руб.

Включает ски-пасс на 5 часов.

«Комбо: поезд, автобус, ски-пасс и прокат»

  • взрослый – 2836,4 руб.;
  • учащиеся и студенты – 2568,2 руб.

В пакет входит аренда лыж или сноуборда на 4,5 часа и ски-пасс на 5 часов.

Мультимодальное путешествие доступно в зимний сезон (с декабря по март) с 2017 года. За это время жители Южного Урала оценили его преимущества: экономия времени, комфорт и выгодные условия для проезда и отдыха, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru