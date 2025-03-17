22-го марта комплексный путь Челябинск – Миасс – ГЛК «Солнечная долина» перевезет фанатов на заключительный этап Кубка России по фристайлу и сноуборд-кроссу.

Ввиду большого спроса срок функционирования мультимодального маршрута Челябинск – Миасс – ГЛК «Солнечная долина» продлён до 30 марта 2025 года. Дополнительные рейсы пригородных поездов Челябинск – Миасс-1 – Челябинск, которые следуют без остановок в режиме экспресса, запланированы на 22, 23, 29 и 30 марта 2025 года.

Мультимодальный маршрут позволяет жителям Челябинска менее чем за 2 часа безопасно добраться до горнолыжного курорта «Солнечная долина», используя пригородный поезд и автобус. Часть пути из Челябинска в Миасс пассажиры преодолевают в электропоезде повышенной комфортности, оставшуюся – на современном автобусе. Маршрут функционирует в выходные и праздничные дни.

Посетители и участники финала Кубка России по фристайлу (ски-кросс) и сноуборд-кроссу, который состоится в ГЛК «Солнечная долина» 22 марта, смогут доехать прямо до места проведения соревнований. Первые 150 пассажиров, купивших билет на мультимодальный маршрут 22 марта, получат в подарок билеты на соревнования.

В соревнованиях примут участие лучшие спортсмены России. Помимо спортивной части организаторы подготовили развлекательную программу:

выступление артистов;

интерактивные зоны для гостей;

ярмарку;

анимацию для детей;

конкурсы для всей семьи.

Расписание движения

Пригородный поезд № 7001/7002 Челябинск – Миасс:

отправление из Челябинска – 08:45 (местное время);

прибытие в Миасс – 10:04 (22 марта – в 10:11).

Автобус от станции Миасс до курорта:

отправление – 10:15;

прибытие – 10:35.

Обратный маршрут:

автобус из «Солнечной долины» – 16:20;

поезд из Миасса – 17:18;

прибытие в Челябинск – 18:35.

Тарифы на маршрут (включая проезд в обе стороны)

«Комбо: поезд, автобус и гостевая карта»

взрослый – 1266,4 руб.;

учащиеся и студенты – 878,2 руб.;

дети до 7 лет – 590 руб.

Этот тариф подходит для тех, кто не планирует кататься на лыжах или уже имеет ски-пасс и снаряжение. Дополнительно предоставляется скидка 25% на услуги курорта: аренда тюбинга, посещение центров хаски и конного спорта, игра в пейнтбол, аренда снегоходов.

«Комбо: поезд, автобус и ски-пасс»

взрослый – 2436,4 руб.;

учащиеся и студенты – 2018,2 руб.;

дети до 7 лет – 1200 руб.

Включает ски-пасс на 5 часов.

«Комбо: поезд, автобус, ски-пасс и прокат»

взрослый – 2836,4 руб.;

учащиеся и студенты – 2568,2 руб.

В пакет входит аренда лыж или сноуборда на 4,5 часа и ски-пасс на 5 часов.

Мультимодальное путешествие доступно в зимний сезон (с декабря по март) с 2017 года. За это время жители Южного Урала оценили его преимущества: экономия времени, комфорт и выгодные условия для проезда и отдыха, сообщает пресс-служба ЮУЖД.