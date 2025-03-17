22-го марта комплексный путь Челябинск – Миасс – ГЛК «Солнечная долина» перевезет фанатов на заключительный этап Кубка России по фристайлу и сноуборд-кроссу.

Ввиду большого спроса срок функционирования мультимодального маршрута Челябинск – Миасс – ГЛК «Солнечная долина» продлён до 30 марта 2025 года. Дополнительные рейсы пригородных поездов Челябинск – Миасс-1 – Челябинск, которые следуют без остановок в режиме экспресса, запланированы на 22, 23, 29 и 30 марта 2025 года.
Мультимодальный маршрут позволяет жителям Челябинска менее чем за 2 часа безопасно добраться до горнолыжного курорта «Солнечная долина», используя пригородный поезд и автобус. Часть пути из Челябинска в Миасс пассажиры преодолевают в электропоезде повышенной комфортности, оставшуюся – на современном автобусе. Маршрут функционирует в выходные и праздничные дни.
Посетители и участники финала Кубка России по фристайлу (ски-кросс) и сноуборд-кроссу, который состоится в ГЛК «Солнечная долина» 22 марта, смогут доехать прямо до места проведения соревнований. Первые 150 пассажиров, купивших билет на мультимодальный маршрут 22 марта, получат в подарок билеты на соревнования.
В соревнованиях примут участие лучшие спортсмены России. Помимо спортивной части организаторы подготовили развлекательную программу:
Пригородный поезд № 7001/7002 Челябинск – Миасс:
Автобус от станции Миасс до курорта:
Обратный маршрут:
«Комбо: поезд, автобус и гостевая карта»
Этот тариф подходит для тех, кто не планирует кататься на лыжах или уже имеет ски-пасс и снаряжение. Дополнительно предоставляется скидка 25% на услуги курорта: аренда тюбинга, посещение центров хаски и конного спорта, игра в пейнтбол, аренда снегоходов.
«Комбо: поезд, автобус и ски-пасс»
Включает ски-пасс на 5 часов.
«Комбо: поезд, автобус, ски-пасс и прокат»
В пакет входит аренда лыж или сноуборда на 4,5 часа и ски-пасс на 5 часов.
Мультимодальное путешествие доступно в зимний сезон (с декабря по март) с 2017 года. За это время жители Южного Урала оценили его преимущества: экономия времени, комфорт и выгодные условия для проезда и отдыха, сообщает пресс-служба ЮУЖД.