Сотрудники Горьковской железной дороги были удостоены премий от удмуртского правительства.

Сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали были удостоены наград от Министерства природных ресурсов и экологии Удмуртской Республики за активное участие в социально-экологических инициативах.
Глава Ижевской экологической лаборатории ГЖД Артур Магдеев, заместитель главы ДОРПРОФЖЕЛ на ГЖД Лилия Ахметзакирова и водитель Ленар Юсупов были отмечены благодарственными письмами.
Экологическая лаборатория ГЖД установила специальные контейнеры для сбора пластиковых крышек на железнодорожном вокзале Ижевска и в центре города, рядом со школой № 25. В декабре 2024 года сотрудники железной дороги вместе с учениками школы № 20 провели акцию, в результате которой было собрано и отправлено на переработку 112 кг пластика.
Цель проекта:
Сотрудники железнодорожной магистрали активно участвуют в экологических мероприятиях, таких как:
Кроме того, совместно с представителями власти Удмуртской Республики регулярно проводятся специальные рейды для выявления мест незаконного складирования бытовых отходов на территории, прилегающей к железнодорожной инфраструктуре. В прошлом году в республике было устранено 26 таких свалок, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.