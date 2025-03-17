Сотрудники Горьковской железной дороги были удостоены премий от удмуртского правительства.

12:11

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали были удостоены наград от Министерства природных ресурсов и экологии Удмуртской Республики за активное участие в социально-экологических инициативах.

Глава Ижевской экологической лаборатории ГЖД Артур Магдеев, заместитель главы ДОРПРОФЖЕЛ на ГЖД Лилия Ахметзакирова и водитель Ленар Юсупов были отмечены благодарственными письмами.

Экологическая лаборатория ГЖД установила специальные контейнеры для сбора пластиковых крышек на железнодорожном вокзале Ижевска и в центре города, рядом со школой № 25. В декабре 2024 года сотрудники железной дороги вместе с учениками школы № 20 провели акцию, в результате которой было собрано и отправлено на переработку 112 кг пластика.

Цель проекта:

сбор средств для детей с ограниченными возможностями здоровья;

решение экологических вопросов города.

Сотрудники железнодорожной магистрали активно участвуют в экологических мероприятиях, таких как:

«Всероссийский день посадки леса»;

«Покормите птиц зимой»;

«Марафон рек»;

другие инициативы.

Кроме того, совместно с представителями власти Удмуртской Республики регулярно проводятся специальные рейды для выявления мест незаконного складирования бытовых отходов на территории, прилегающей к железнодорожной инфраструктуре. В прошлом году в республике было устранено 26 таких свалок, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.