Сотрудники Горьковской железной дороги были удостоены премий от удмуртского правительства.

2025-03-17 12:11
Сотрудники Горьковской железной дороги были удостоены премий от удмуртского правительства.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали были удостоены наград от Министерства природных ресурсов и экологии Удмуртской Республики за активное участие в социально-экологических инициативах.

Глава Ижевской экологической лаборатории ГЖД Артур Магдеев, заместитель главы ДОРПРОФЖЕЛ на ГЖД Лилия Ахметзакирова и водитель Ленар Юсупов были отмечены благодарственными письмами.

Экологическая лаборатория ГЖД установила специальные контейнеры для сбора пластиковых крышек на железнодорожном вокзале Ижевска и в центре города, рядом со школой № 25. В декабре 2024 года сотрудники железной дороги вместе с учениками школы № 20 провели акцию, в результате которой было собрано и отправлено на переработку 112 кг пластика.

Цель проекта:

  • сбор средств для детей с ограниченными возможностями здоровья;
  • решение экологических вопросов города.

Сотрудники железнодорожной магистрали активно участвуют в экологических мероприятиях, таких как:

  • «Всероссийский день посадки леса»;
  • «Покормите птиц зимой»;
  • «Марафон рек»;
  • другие инициативы.

Кроме того, совместно с представителями власти Удмуртской Республики регулярно проводятся специальные рейды для выявления мест незаконного складирования бытовых отходов на территории, прилегающей к железнодорожной инфраструктуре. В прошлом году в республике было устранено 26 таких свалок, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

