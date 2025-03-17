Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Куйбышевской железной дороге было создано 20 поездов для предотвращения эрозии, с целью обеспечения безопасности железнодорожной инфраструктуры.

2025-03-17 10:52
На Куйбышевской железной дороге было создано 20 поездов для предотвращения эрозии, с целью обеспечения безопасности железнодорожной инфраструктуры.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Куйбышевской железной дороге проводятся мероприятия по управлению паводковыми водами.

Для обеспечения безопасности железнодорожной инфраструктуры было сформировано 20 поездов для предотвращения размыва. Каждый из них включает:

  • вагоны с щебнем, бутовым камнем, древесиной;
  • необходимый набор инструментов и механизмов.

В общей сложности железнодорожники создали запас:

  • 1,65 тыс. куб. м щебня;
  • 0,5 тыс. куб. м бутового камня;
  • 870 куб. м древесины.

Ведутся работы по:

  • открытию кюветов, нагорных и водоотводных канав;
  • вывозу снега со станций;
  • очистке водоотводов и лотков для свободного прохождения весенних и ливневых вод.

На всех сложных участках дороги проведены работы по укреплению пути, установлено постоянное наблюдение. Особое внимание уделяется наиболее сложным участкам земляного полотна:

  • «Ульяновск-Центральный – Ульяновск-2»;
  • «Дёма – Уфа – Черниковка».

В целом, для обеспечения безопасного прохождения паводковых вод на Куйбышевской железной дороге очищены от снега:

  • участки более чем под 1 тыс. мостов;
  • более 2 тыс. водопропускных труб;
  • 3,7 тыс. км кюветов, нагорных и водоотводных канав.

Вместе с представителями региональных администраций и владельцами проведен осмотр плотин. Все сооружения находятся в рабочем состоянии. Были проведены измерения русел 27 мостов.

Все локомотивные бригады эксплуатационных и моторвагонных депо, а также работники путевого комплекса посетили специальные технические занятия, посвященные порядку действий в случае обнаружения размывов железнодорожного полотна, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru