На Куйбышевской железной дороге было создано 20 поездов для предотвращения эрозии, с целью обеспечения безопасности железнодорожной инфраструктуры.

10:52

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Куйбышевской железной дороге проводятся мероприятия по управлению паводковыми водами.

Для обеспечения безопасности железнодорожной инфраструктуры было сформировано 20 поездов для предотвращения размыва. Каждый из них включает:

вагоны с щебнем, бутовым камнем, древесиной;

необходимый набор инструментов и механизмов.

В общей сложности железнодорожники создали запас:

1,65 тыс. куб. м щебня;

0,5 тыс. куб. м бутового камня;

870 куб. м древесины.

Ведутся работы по:

открытию кюветов, нагорных и водоотводных канав;

вывозу снега со станций;

очистке водоотводов и лотков для свободного прохождения весенних и ливневых вод.

На всех сложных участках дороги проведены работы по укреплению пути, установлено постоянное наблюдение. Особое внимание уделяется наиболее сложным участкам земляного полотна:

«Ульяновск-Центральный – Ульяновск-2»;

«Дёма – Уфа – Черниковка».

В целом, для обеспечения безопасного прохождения паводковых вод на Куйбышевской железной дороге очищены от снега:

участки более чем под 1 тыс. мостов;

более 2 тыс. водопропускных труб;

3,7 тыс. км кюветов, нагорных и водоотводных канав.

Вместе с представителями региональных администраций и владельцами проведен осмотр плотин. Все сооружения находятся в рабочем состоянии. Были проведены измерения русел 27 мостов.

Все локомотивные бригады эксплуатационных и моторвагонных депо, а также работники путевого комплекса посетили специальные технические занятия, посвященные порядку действий в случае обнаружения размывов железнодорожного полотна, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.