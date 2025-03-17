На Куйбышевской железной дороге было создано 20 поездов для предотвращения эрозии, с целью обеспечения безопасности железнодорожной инфраструктуры.

На Куйбышевской железной дороге проводятся мероприятия по управлению паводковыми водами.
Для обеспечения безопасности железнодорожной инфраструктуры было сформировано 20 поездов для предотвращения размыва. Каждый из них включает:
В общей сложности железнодорожники создали запас:
Ведутся работы по:
На всех сложных участках дороги проведены работы по укреплению пути, установлено постоянное наблюдение. Особое внимание уделяется наиболее сложным участкам земляного полотна:
В целом, для обеспечения безопасного прохождения паводковых вод на Куйбышевской железной дороге очищены от снега:
Вместе с представителями региональных администраций и владельцами проведен осмотр плотин. Все сооружения находятся в рабочем состоянии. Были проведены измерения русел 27 мостов.
Все локомотивные бригады эксплуатационных и моторвагонных депо, а также работники путевого комплекса посетили специальные технические занятия, посвященные порядку действий в случае обнаружения размывов железнодорожного полотна, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.