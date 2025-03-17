Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На проведение профилактических мероприятий на участках скальных обвалов на Восточно-Сибирской магистрали будет выделено свыше 27 млн рублей.

2025-03-17 10:16
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Подготовка к мероприятиям по обеспечению безопасности движения поездов на участках, где трасса проходит у подножия гор, проводится на Восточно-Сибирской железной дороге.

В 2025 году специалисты в области промышленного альпинизма уберут с горных склонов камни, представляющие угрозу, общим объемом более 4 тыс. куб. м. На эти цели ВСЖД выделит более 27 млн рублей.

Ежегодно проводятся профилактические мероприятия на участках, где камнепад может потенциально нарушить непрерывную работу железнодорожной магистрали. Всего на ВСЖД есть 189 таких участков, причем самые длинные из них расположены на Кругобайкальской железной дороге.

Работы по удалению нестабильных камней выполняются только квалифицированными специалистами:

  • промышленными альпинистами, которые сбрасывают потенциально опасные камни на участках скальных обвалов без использования взрывчатых материалов.

Кроме того, для особо опасных участков скальных обвалов разрабатываются проекты по установке специального сетчатого покрытия, которое защищает железную дорогу от возможного падения камней на рельсошпальную решетку, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

