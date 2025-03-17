В Челябинской области еще пять пунктов остановки обзавелись новыми наименованиями.

Южно-Уральская железная дорога продолжает процесс переименования своих объектов, которые ранее были обозначены только числом километра их расположения. Еще пять остановок пригородных поездов в Челябинской области получили новые названия.
Для удобства пассажиров они были названы в соответствии с ближайшими административными (населенными пунктами) или географическими объектами.
На участке между Бердяушем и Полетаево-I были переименованы:
На участке от Полетаево-I до Челябинска-Главного была переименована остановка 1120 км в «Поселок Дмитрия Донского».
Новые названия остановок уже применяются при продаже билетов на пригородные поезда, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЮУЖД.