В Челябинской области еще пять пунктов остановки обзавелись новыми наименованиями.

10:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Южно-Уральская железная дорога продолжает процесс переименования своих объектов, которые ранее были обозначены только числом километра их расположения. Еще пять остановок пригородных поездов в Челябинской области получили новые названия.

Для удобства пассажиров они были названы в соответствии с ближайшими административными (населенными пунктами) или географическими объектами.

На участке между Бердяушем и Полетаево-I были переименованы:

остановка 2033 км – в «Барановку»;

остановка 2042 км – в «Кугалы»;

остановка 2047 км – в «Привал»;

остановка 2060 км – в «Мирный».

На участке от Полетаево-I до Челябинска-Главного была переименована остановка 1120 км в «Поселок Дмитрия Донского».

Новые названия остановок уже применяются при продаже билетов на пригородные поезда, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЮУЖД.