Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Челябинской области еще пять пунктов остановки обзавелись новыми наименованиями.

2025-03-17 10:00
В Челябинской области еще пять пунктов остановки обзавелись новыми наименованиями.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Южно-Уральская железная дорога продолжает процесс переименования своих объектов, которые ранее были обозначены только числом километра их расположения. Еще пять остановок пригородных поездов в Челябинской области получили новые названия.

Для удобства пассажиров они были названы в соответствии с ближайшими административными (населенными пунктами) или географическими объектами.

На участке между Бердяушем и Полетаево-I были переименованы:

  • остановка 2033 км – в «Барановку»;
  • остановка 2042 км – в «Кугалы»;
  • остановка 2047 км – в «Привал»;
  • остановка 2060 км – в «Мирный».

На участке от Полетаево-I до Челябинска-Главного была переименована остановка 1120 км в «Поселок Дмитрия Донского».

Новые названия остановок уже применяются при продаже билетов на пригородные поезда, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru