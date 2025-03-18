Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 19 марта 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов в Московской и Рязанской областях.

2025-03-18 15:22
С 19 марта 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов в Московской и Рязанской областях.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 19 марта 2025 года изменится график некоторых пригородных поездов в Московской и Рязанской областях из-за обновления инфраструктуры.  

В частности, на участке Шелухово – Новая Пустынь в Рязанской области будет проведена модернизация 6 км основного пути. Работы будут проходить с 19 марта по 18 апреля 2025 года в рабочие дни. Во время ремонта движение поездов будет осуществляться по второму пути в реверсивном режиме.  

С 31 марта по 5 апреля 2025 года на участке Рыбное – Дягилево специалисты Московской железной дороги проведут капитальный ремонт 3,6 км пути и установят 5 стрелочных переводов.  

Также, с 26 по 31 марта, а также с 1 по 4, с 7 по 11, с 14 по 18, с 21 по 23 апреля 2025 года с 06:00 до 16:00 на участке Луховицы – Щурово Московской области длиной 14,2 км будет проводиться капитальный ремонт пути и установка стрелочных переводов. В связи с этим в график пригородных поездов внесены значительные изменения. У некоторых электропоездов Казанского направления МЖД изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Некоторые поезда будут следовать по сокращенному маршруту, некоторые будут исключены из расписания. Изменения также затронут электропоезда, курсирующие между станциями Рязань-1 и Ясаково, Шилово, Касимов, Пичкиряево, Сасово, а также Рязань-2 и Ряжск.  

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и ознакомиться с изменениями в графике пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru