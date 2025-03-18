С 19 марта 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов в Московской и Рязанской областях.

15:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В частности, на участке Шелухово – Новая Пустынь в Рязанской области будет проведена модернизация 6 км основного пути. Работы будут проходить с 19 марта по 18 апреля 2025 года в рабочие дни. Во время ремонта движение поездов будет осуществляться по второму пути в реверсивном режиме.

С 31 марта по 5 апреля 2025 года на участке Рыбное – Дягилево специалисты Московской железной дороги проведут капитальный ремонт 3,6 км пути и установят 5 стрелочных переводов.

Также, с 26 по 31 марта, а также с 1 по 4, с 7 по 11, с 14 по 18, с 21 по 23 апреля 2025 года с 06:00 до 16:00 на участке Луховицы – Щурово Московской области длиной 14,2 км будет проводиться капитальный ремонт пути и установка стрелочных переводов. В связи с этим в график пригородных поездов внесены значительные изменения. У некоторых электропоездов Казанского направления МЖД изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Некоторые поезда будут следовать по сокращенному маршруту, некоторые будут исключены из расписания. Изменения также затронут электропоезда, курсирующие между станциями Рязань-1 и Ясаково, Шилово, Касимов, Пичкиряево, Сасово, а также Рязань-2 и Ряжск.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и ознакомиться с изменениями в графике пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.