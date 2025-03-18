Число нарушений правил дорожного движения на переездах Горьковской железнодорожной магистрали за два месяца текущего года уменьшилось на 7%

15:11

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-феврале 2025 года на переездах Горьковской железной дороги было зафиксировано на 7% меньше нарушений ПДД автоводителями, чем за аналогичный период предыдущего года. Всего было зарегистрировано 37 случаев.

В течение этих двух месяцев 2025 года на железнодорожных переездах Горьковской магистрали произошло одно ДТП, в результате которого один человек получил травмы. Для сопоставления: в январе-феврале 2024 года было 6 столкновений машин с поездами, в которых пострадали два человека.

С целью предотвращения аварий на железной дороге специалисты проводят комплексную программу по улучшению безопасности движения поездов и предотвращению ДТП на перекрестках автодорог и железнодорожных путей. Это включает в себя:

мониторинг состояния переездов,

их ремонт и модернизацию,

установку дополнительных систем безопасности.

Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями. За январь-февраль 2025 года сотрудниками ГЖД вместе с транспортной полицией было проведено около 340 рейдов для выявления нарушителей. В ходе этих рейдов более 38 тысяч водителей были проинструктированы о правилах пересечения железнодорожных путей.

Служба корпоративных коммуникаций ГЖД призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД.