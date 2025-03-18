Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Число нарушений правил дорожного движения на переездах Горьковской железнодорожной магистрали за два месяца текущего года уменьшилось на 7%

2025-03-18 15:11
Число нарушений правил дорожного движения на переездах Горьковской железнодорожной магистрали за два месяца текущего года уменьшилось на 7%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-феврале 2025 года на переездах Горьковской железной дороги было зафиксировано на 7% меньше нарушений ПДД автоводителями, чем за аналогичный период предыдущего года. Всего было зарегистрировано 37 случаев.

В течение этих двух месяцев 2025 года на железнодорожных переездах Горьковской магистрали произошло одно ДТП, в результате которого один человек получил травмы. Для сопоставления: в январе-феврале 2024 года было 6 столкновений машин с поездами, в которых пострадали два человека.

С целью предотвращения аварий на железной дороге специалисты проводят комплексную программу по улучшению безопасности движения поездов и предотвращению ДТП на перекрестках автодорог и железнодорожных путей. Это включает в себя:

  • мониторинг состояния переездов,
  • их ремонт и модернизацию,
  • установку дополнительных систем безопасности.

Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями. За январь-февраль 2025 года сотрудниками ГЖД вместе с транспортной полицией было проведено около 340 рейдов для выявления нарушителей. В ходе этих рейдов более 38 тысяч водителей были проинструктированы о правилах пересечения железнодорожных путей.

Служба корпоративных коммуникаций ГЖД призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru