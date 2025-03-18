Загрузка фертилизаторов на Московской железнодорожной линии в период с января по февраль текущего года увеличилась примерно на 25%

14:15

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по февраль 2025 года с территории станций Московской железнодорожной сети было отправлено 1,1 млн тонн химических и минеральных удобрений, что на 24,9% превышает показатели за тот же период предыдущего года.

Самые большие объемы были отправлены:

со станций Северная (446,5 тыс. тонн) и Казначеевка (152,2 тыс. тонн) в Тульской области;

со станции Азотная (342,4 тыс. тонн) в Смоленской области;

со станции Воскресенск (114,6 тыс. тонн) в Московской области.

Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.