Загрузка фертилизаторов на Московской железнодорожной линии в период с января по февраль текущего года увеличилась примерно на 25%
2025-03-1814:15
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В период с января по февраль 2025 года с территории станций Московской железнодорожной сети было отправлено 1,1 млн тонн химических и минеральных удобрений, что на 24,9% превышает показатели за тот же период предыдущего года.
Самые большие объемы были отправлены:
со станций Северная (446,5 тыс. тонн) и Казначеевка (152,2 тыс. тонн) в Тульской области;
со станции Азотная (342,4 тыс. тонн) в Смоленской области;
со станции Воскресенск (114,6 тыс. тонн) в Московской области.
Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
