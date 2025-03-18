Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Вокзал города Абакан занимает первое место по числу обращений пассажиров через видеотерминал на Красноярской железнодорожной линии.

2025-03-18 14:06
В период с января по февраль текущего года 270 пассажиров станции Абакан воспользовались услугой получения информации через видеотерминал. Это самое большое количество запросов, зарегистрированных на станциях Красноярской железной дороги.  

Видеотерминалы, обеспечивающие обратную связь с работниками ОАО «РЖД», установлены не только в Абакане, но и в Красноярске, Ачинске, Канске, Заозёрном, Мариинске и Боготоле. В общей сложности за два месяца посетители станций этих городов КрасЖД совершили 600 звонков. Наибольшей популярностью услуга пользовалась в Красноярске — около 150 запросов.  

Стоит отметить, что в 2024 году пассажиры Красноярской железной дороги сделали 4265 звонков через видеотерминалы, из них 2617 — из Абакана, 756 — из Красноярска.  

Пассажиры часто используют видеотерминалы для уточнения расписания поездов и проверки наличия билетов у специалистов. Они также обращаются за помощью в планировании маршрута с пересадками, узнают о сроках начала продажи билетов, действующих скидках и акциях, а также о правилах перевозки животных, багажа и ручной клади.  

С оператором контактного центра можно связаться в режиме видеосвязи с помощью функции «Видеосправка». Кроме того, устройство в интерактивном режиме предоставляет доступ к навигации по станции. Можно узнать об истории комплекса, предлагаемых услугах и сервисах, включая услуги для маломобильных пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

