В 2025 году на Московской железнодорожной линии предполагается провести ремонтные работы на свыше 400 переходах.

К 2025 году работники столичной железной дороги намерены провести ремонтные работы на более чем 400 железнодорожных переездах, расположенных на территории Московской железной дороги.
В частности:
Железнодорожные переезды ежедневно подвергаются высокой нагрузке не только от проходящих поездов, но и от интенсивного автотранспортного движения, включая крупногабаритные грузовики. Для обеспечения безопасности и надёжности перевозок железнодорожники проводят ремонт и модернизацию переездов, включая установку дополнительных систем защиты.
Ремонтные работы выполняются в специально выделенные технологические «окна», преимущественно ночью, чтобы минимизировать неудобства для водителей.
Служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги просит автовладельцев отнестись с пониманием к ремонтным работам, направленным на повышение безопасности движения.