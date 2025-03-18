Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Восточно-Сибирская железнодорожная система стала участником общероссийской предупредительной кампании «Безопасный транспорт»

2025-03-18 10:39
Восточно-Сибирская железнодорожная система стала участником общероссийской предупредительной кампании «Безопасный транспорт»
Сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги приняли участие в межведомственной акции «Безопасный транспорт», направленной на профилактику инцидентов с детьми в районе движения поездов, особенно в преддверии школьных каникул.

В рамках данной акции работники ВСЖД совместно с представителями транспортной полиции и прокуратуры:

  • проводят проверки на наиболее опасных участках магистрали;
  • организуют уроки безопасности для учащихся школ, расположенных рядом с железнодорожной инфраструктурой;
  • реализуют другие профилактические мероприятия.

Статистика происшествий с участием несовершеннолетних на ВСЖД вызывает серьёзное беспокойство. В 2024 году на магистрали было зафиксировано 7 случаев травмирования детей, двое из которых скончались. С начала 2025 года произошёл 1 несчастный случай – 16-летний подросток из Иркутска получил смертельную травму от подвижного состава.

Восточно-Сибирская железная дорога напоминает, что железнодорожные пути представляют собой место повышенной опасности. При переходе путей необходимо:

  • быть максимально внимательным и осторожным;
  • снять наушники и капюшон;
  • не использовать мобильный телефон.

Игры вблизи железнодорожной инфраструктуры строго запрещены, сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

