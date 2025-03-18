В период с января по февраль 2025 года, более 900 пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на станциях Дальневосточной железной дороги.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по февраль 2025 года 905 пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на станциях Дальневосточной железной дороги. Наибольшим спросом данная услуга пользовалась в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Тынде, Ружино и Биробиджане.

Пассажирам с ограниченными возможностями предоставляется помощь в перемещении по всем зонам вокзального комплекса:

на прилегающие территории;

внутри самого вокзала, включая туалеты и обслуживающие помещения (кассы, залы ожидания, медицинский пункт, комнаты коммерческого обслуживания);

на платформы к поездам.

Эти услуги предоставляются бесплатно.

На Дальневосточной железной дороге ведётся постоянная работа по улучшению доступности вокзальных комплексов и пассажирской инфраструктуры. Также обновляются вагоны дальнего следования и пригородные электропоезда, чтобы сделать путешествия более комфортными для пассажиров с ограниченными возможностями.

Получить информацию о предоставляемых услугах и льготах, а также ознакомиться с электронной картой доступности вокзалов России можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам с ограниченными возможностями», подраздел «Помощь на вокзалах», сообщает служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.