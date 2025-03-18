С 30 марта 2025 года запустят в эксплуатацию новый пригородный поезд, следующий по маршруту Дёма - Кропачёво - Мурсалимкино.

09:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с 30 марта 2025 года Южно-Уральская железная дорога вводит в расписание пригородные поезда по новому маршруту «Дёма – Кропачёво – Мурсалимкино». Поезда будут курсировать в выходные и праздничные дни. Продолжительность пути составит примерно 5 часов.

На данном маршруте будет использоваться современный электропоезд ЭП2Д повышенной комфортности, оснащённый кондиционером и индивидуальными USB-портами для зарядки мобильных устройств. Состав будет включать 4 вагона.

Расписание движения

Пригородный поезд № 6438/6440 (Дёма – Кропачёво – Мурсалимкино)

Отправление: 18:12 (местное время)

Прибытие: 22:53

Дни курсирования: пятницы, выходные и праздничные дни

Пригородный поезд № 7437/6437 (Мурсалимкино – Кропачёво – Дёма)

Отправление: 05:13

Прибытие: 09:58

Дни курсирования: понедельники, выходные и праздничные дни

Введение нового маршрута впервые обеспечивает транспортную доступность села Мурсалимкино пригородным железнодорожным сообщением. Также жители Республики Башкортостан и Челябинской области смогут без пересадок добираться на электропоездах до столицы республики и обратно.

Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан, Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Южно-Уральской железной дороги, Куйбышевской железной дороги и АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

Изменения в расписании

В связи с запуском нового маршрута:

С 31 марта 2025 года пригородный поезд № 6424 (Дёма – Усть-Катав) будет курсировать с понедельника по четверг.

С 1 апреля 2025 года пригородный поезд № 6423 (Усть-Катав – Дёма) будет курсировать со вторника по пятницу.

С 1 апреля 2025 года изменяется расписание поезда № 6423 (Усть-Катав – Дёма): Отправление из Усть-Катава – 05:51 (ранее 05:49). Остановка на станции «Пост Завод» – 05:55–05:56 (вместо 05:53–05:54). Дальнейшее движение остаётся без изменений.



Покупка билетов

Билеты можно приобрести:

через мобильное приложение «РЖД Пассажирам»;

в чат-боте Telegram @bilet_na_elektrichku_bot;

в пригородных кассах и терминалах самообслуживания.

Билеты становятся доступны за 10 дней до отправления, а все существующие льготы на пригородный железнодорожный транспорт сохраняются.