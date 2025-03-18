С 30 марта 2025 года запустят в эксплуатацию новый пригородный поезд, следующий по маршруту Дёма - Кропачёво - Мурсалимкино.

Начиная с 30 марта 2025 года Южно-Уральская железная дорога вводит в расписание пригородные поезда по новому маршруту «Дёма – Кропачёво – Мурсалимкино». Поезда будут курсировать в выходные и праздничные дни. Продолжительность пути составит примерно 5 часов.
На данном маршруте будет использоваться современный электропоезд ЭП2Д повышенной комфортности, оснащённый кондиционером и индивидуальными USB-портами для зарядки мобильных устройств. Состав будет включать 4 вагона.
Пригородный поезд № 6438/6440 (Дёма – Кропачёво – Мурсалимкино)
Пригородный поезд № 7437/6437 (Мурсалимкино – Кропачёво – Дёма)
Введение нового маршрута впервые обеспечивает транспортную доступность села Мурсалимкино пригородным железнодорожным сообщением. Также жители Республики Башкортостан и Челябинской области смогут без пересадок добираться на электропоездах до столицы республики и обратно.
Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан, Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Южно-Уральской железной дороги, Куйбышевской железной дороги и АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».
В связи с запуском нового маршрута:
Билеты можно приобрести:
Билеты становятся доступны за 10 дней до отправления, а все существующие льготы на пригородный железнодорожный транспорт сохраняются.