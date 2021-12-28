Количество пригородных поездов на двух приморских направлениях Калининградской железной дороги увеличится с 1 января

В период новогодних каникул с 1 по 9 января 2022 года пригородные поезда на Калининградской железной дороге будут курсировать в режиме выходного и праздничного дня. При этом количество поездов на приморских направлениях с нового года увеличивается.
В частности, начиная с 1 января, назначены поезда, которые будут отправляться:
Также увеличено количество рейсов на маршруте Зеленоградск – Светлогорск – Зеленоградск.
С 10 января начнут курсировать поезда «рабочего дня», которые будут отправляться из Светлогорска в Калининград в 06:30 (до Южного вокзала), 08:00 (до Северного вокзала) и 19:33 (до Северного вокзала), из Калининграда в Светлогорск в 17:17 (с Северного вокзала) и 19:19 (с Южного вокзала), из Зеленоградска в Калининград в 06:43 и 08:15.
С расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.