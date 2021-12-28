Количество пригородных поездов на двух приморских направлениях Калининградской железной дороги увеличится с 1 января

10:45

В период новогодних каникул с 1 по 9 января 2022 года пригородные поезда на Калининградской железной дороге будут курсировать в режиме выходного и праздничного дня. При этом количество поездов на приморских направлениях с нового года увеличивается.

В частности, начиная с 1 января, назначены поезда, которые будут отправляться:

из Калининграда в Светлогорск в 06:18, 07:41, 10:00, 11:00, 12:23, 13:00, 14:01, 15:30, 16:44 (с Северного вокзала), 17:40, 18:41;

из Светлогорска в Калининград в 07:39, 08:57, 11:14, 12:37, 14:16, 15:12 (до Северного вокзала), 15:40, 16:42, 17-50,18:57, 20:12;

из Калининграда в Зеленоградск в 06:38, 08:00, 10:15, 11:12, 12:16, 14:17, 16:18, 17:15, 17:55, 18:49, 19:55;

из Зеленоградска в Калининград в 07:45, 09:44, 11:15, 12:11, 13:38, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 20:03, 21:25.

Также увеличено количество рейсов на маршруте Зеленоградск – Светлогорск – Зеленоградск.

С 10 января начнут курсировать поезда «рабочего дня», которые будут отправляться из Светлогорска в Калининград в 06:30 (до Южного вокзала), 08:00 (до Северного вокзала) и 19:33 (до Северного вокзала), из Калининграда в Светлогорск в 17:17 (с Северного вокзала) и 19:19 (с Южного вокзала), из Зеленоградска в Калининград в 06:43 и 08:15.

С расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.