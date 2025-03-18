Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Теперь можно приобрести билеты на поезда из Нижнего Новгорода в Казань через приложение «ПроТранспорт».

2025-03-18 09:17
Теперь можно приобрести билеты на поезда из Нижнего Новгорода в Казань через приложение «ПроТранспорт».
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Теперь путешественники, пользующиеся услугами межрегиональных электропоездов на маршруте Нижний Новгород – Казань по Горьковской железнодорожной магистрали, могут купить билеты через мобильное приложение «ПроТранспорт».

Перед поездкой пассажиру необходимо установить и запустить приложение на своем смартфоне, выбрать станцию отправления и прибытия, а также дату и время поездки. После регистрации в приложении становится доступна функция выбора места и покупки билета. Активация билета происходит в разделе «Заказы». Во время путешествия необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность.

Электропоезд курсирует ежедневно. Отправление из Нижнего Новгорода:

  • 05:10
  • 16:08

Прибытие в Казань:

  • 11:05
  • 22:03

В обратном направлении поезд отправляется из Казани:

  • 05:25
  • 15:54

Прибывает в Нижний Новгород:

  • 11:20
  • 21:49

Во время пути предусмотрены остановки на станциях:

  • Арзамас-2
  • Перевозская
  • Сергач
  • Пильна
  • Княжиха
  • Шумерля
  • Вурнары
  • Канаш
  • Свияжск
  • Зеленый Дол

С 2025 года на данном маршруте курсируют электропоезда нового поколения серии ЭП3Д. С 3 февраля 2025 года время в пути сократилось: теперь поездка занимает 5 часов 55 минут.

Новый сервис дополняет уже существующие в ОАО «РЖД» способы оформления электронных билетов и расширяет возможности пассажиров в сфере городской мобильности. Интеграция проверенных технологий оплаты в межрегиональном и городском транспорте в одном приложении позволяет реализовать удобную мультимодальную поездку.

Мобильное приложение «ПроТранспорт» доступно для скачивания на устройствах с iOS, а также на платформах Android в онлайн-магазинах Google Play, RuStore и Huawei App Gallery.

Пассажиры могут узнать расписание пригородных поездов на веб-сайтах ОАО «РЖД», АО «ВВППК» и АО «Содружество», а также в Центре обслуживания клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00. Информацию также предоставляют справочные службы на железнодорожных станциях и в кассах пригородных поездов, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru