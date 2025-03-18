Теперь можно приобрести билеты на поезда из Нижнего Новгорода в Казань через приложение «ПроТранспорт».

09:17

Теперь путешественники, пользующиеся услугами межрегиональных электропоездов на маршруте Нижний Новгород – Казань по Горьковской железнодорожной магистрали, могут купить билеты через мобильное приложение «ПроТранспорт».

Перед поездкой пассажиру необходимо установить и запустить приложение на своем смартфоне, выбрать станцию отправления и прибытия, а также дату и время поездки. После регистрации в приложении становится доступна функция выбора места и покупки билета. Активация билета происходит в разделе «Заказы». Во время путешествия необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность.

Электропоезд курсирует ежедневно. Отправление из Нижнего Новгорода:

05:10

16:08

Прибытие в Казань:

11:05

22:03

В обратном направлении поезд отправляется из Казани:

05:25

15:54

Прибывает в Нижний Новгород:

11:20

21:49

Во время пути предусмотрены остановки на станциях:

Арзамас-2

Перевозская

Сергач

Пильна

Княжиха

Шумерля

Вурнары

Канаш

Свияжск

Зеленый Дол

С 2025 года на данном маршруте курсируют электропоезда нового поколения серии ЭП3Д. С 3 февраля 2025 года время в пути сократилось: теперь поездка занимает 5 часов 55 минут.

Новый сервис дополняет уже существующие в ОАО «РЖД» способы оформления электронных билетов и расширяет возможности пассажиров в сфере городской мобильности. Интеграция проверенных технологий оплаты в межрегиональном и городском транспорте в одном приложении позволяет реализовать удобную мультимодальную поездку.

Мобильное приложение «ПроТранспорт» доступно для скачивания на устройствах с iOS, а также на платформах Android в онлайн-магазинах Google Play, RuStore и Huawei App Gallery.

Пассажиры могут узнать расписание пригородных поездов на веб-сайтах ОАО «РЖД», АО «ВВППК» и АО «Содружество», а также в Центре обслуживания клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00. Информацию также предоставляют справочные службы на железнодорожных станциях и в кассах пригородных поездов, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.