Горьковская железнодорожная система планирует усилить контейнерные транспортировки в Нижегородском регионе и Татарстане.

2025-03-19 14:05
Глава Горьковской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, Отар Бердзенишвили, сообщил об этом на 29-й Международной выставке транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia, проходящей в Москве с 18 по 20 марта 2025 года.

В рамках этого события ОАО «Российские железные дороги» и транспортная группа FESCO подписали договор о сотрудничестве в области развития контейнерных перевозок со станций Доскино в Нижегородской области и Тихорецкая в Республике Татарстан. Документ подписали Отар Бердзенишвили и исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Леонид Шляхтуров.

«Совместные действия помогут улучшить экономическую привлекательность контейнерных перевозок, сделать их более систематизированными и регулярными, а также увеличить объемы погрузки на грузовых терминалах РЖД», — подчеркнул Отар Бердзенишвили.

Развитие терминалов на станциях Доскино и Тихорецкая включает в себя расширение ассортимента грузов для обеспечения регулярного движения контейнерных поездов, привлечение дополнительной грузовой базы, а также улучшение качества обслуживания клиентов ОАО «РЖД».

«Договор направлен на развитие более эффективного сотрудничества между FESCO и РЖД. Благодаря совместной координации действий и обмену опытом мы сможем увеличить объемы контейнерных перевозок из Нижнего Новгорода и Казани как на внутрироссийских маршрутах, так и в экспортно-импортном направлении», — отметил Леонид Шляхтуров.

Терминалы Тихорецкая и Доскино являются лидерами развития контейнерных перевозок на магистрали. Здесь предоставляется полный пакет услуг, включая хранение продукции на складе и прохождение таможенного контроля. В январе — феврале 2025 года здесь обработано 108,6 тыс. и 75,3 тыс. тонн соответственно.

Стоит отметить, что за последний десятилетний период объем контейнерных перевозок на Горьковской железнодорожной линии увеличился более чем в два раза, при этом средний годовой рост составил 9,3%.

Горьковская железная дорога систематически осуществляет ряд мер, целью которых является развитие и поддержка взаимоприемлемых отношений с основными бизнес-партнерами. Это включает в себя регулярное проведение деловых встреч и организацию совместных стратегических сессий. Такой подход позволяет работникам железной дороги улучшать текущие услуги и разрабатывать новые логистические продукты, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

